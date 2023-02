Smart EQ fortwo: arriva la serie speciale racingred

La smart EQ fortwo quest'anno verrà proposta con 5 edizioni speciali, la prima delle quali è la racingred, che sarà realizzata in 250 esemplari. La base è quella dell'allestimento pulse, e la dotazione presenta l'inedita livrea carmine red matt, i rivestimenti in pelle nera, la console carbon look, i cerchi in lega da 16 pollici, mentre il charger di bordo è da 4,6 o 22 kW. Inoltre, la vettura può contare sul pacchetto exclusive con fari full LED, luci ambient, e telecamera con sensori di parcheggio.

A livello tecnico, questa serie speciale ripropone il powertrain elettrico da 60 kW/82 CV, e 160 Nm di coppia, che le consente di scattare in 4,8 s da 0 a 60 km/h. La batteria di 17,6 kWh è garantita 8 anni o 100.000 km, e può sfruttare un caricatore di bordo da 4,6 o 22 kW, per recuperare, con quest'ultimo, dal 20 all'80% di energia in 25 minuti. Mentre, da una presa domestica da 2,2 kW, per passare dal 10 all'80% di carica bisogna mettere in conto un tempo inferiore alle 6 ore. Per quanto riguarda l'autonomia dichiarata, questa arriva fino a 135 km nel ciclo WLTP. Il prezzo della smart EQ fortwo racingred è di 30.195 euro, mentre il noleggio con anticipo zero, con permuta BEV/Hybrid, propone 36 canoni da 335 euro. Inclusi nel canone, ecobonus, istallazione wallbox, Assicurazione rca, incendio e furto, kasko, tutela legale, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione amministrativa, e assistenza stradale.