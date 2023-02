Smart fortwo EQ racingred: si riallaccia alla tradizione

Dici smart ed è inevitabile riallacciarsi al discorso delle serie speciali, oltre 60 versioni speciali nella storia del brand, di cui oltre il 60% made in Italy. Segno inequivocabile del desiderio di possedere qualcosa di particolare da parte della clientela, e del rapporto del modello con l’Italia, specialmente con Roma, la città in cui la smart ha attecchito maggiormente.

Non è un caso se l’ultima serie speciale, la smart EQ fortwo racingred, è stata presentata nella capitale. Precisamente nella sede società Mkers, che racchiude giocatori professionistici di videogiochi che concorrono in competizioni ufficiali, e della quale Mercedes è partner da più di 2 anni per dialogare con la generazione dei millenials. Sono oltre 200000 le smart vendute a Roma dal 1998, e più del 60% circola ancora sulle strade della capitale. Roma, infatti, è la prima smartcity al mondo, e nel libro “Le Romane.

Dietro le quinte delle città eterna”, scritto da Laura Pranzetti Lombardini, e Roberta Petronio, nell’affrontare il tema della mobilità, la smart è stata evidenziata come l’auto che identifica una categoria di residenti. Le romane la usano in qualità di sintesi di una bicicletta, di un Suv e di una berlina, concertati in una sola auto; oltre tutto, è l’auto in copertina.