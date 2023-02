Mazda 2: più personalità con il model year 2023

La Mazda 2 si aggiorna con il model year 2023 con il quale arrivano due edizioni speciali denominate Homura e Homura Aka. I prezzi partono dai 19.000 euro della variante Centre Line da 75 CV, ed arrivano ai 23.450 euro della versione speciale Homura Aka da 90 CV, mentre le prime consegne sono previste per il mese di maggio. Esteticamente, il frontale presenta una fascia in tinta con la carrozzeria che, in alternativa, può essere anche nera, e sfoggia un nuovo disegno del paraurti dall'aspetto più sportivo. Arrivano i nuovi colori Aero Grey ed Air Stream Blue, e gli interni si abbinano al look degli esterni attraverso materiali e colori attentamente coordinati. Rimane invariata la gamma dei propulsori con l'innovativo quattro cilindri Skyactiv G da 1,5 litri proposto in due varianti di potenza, 75 CV, e 90 CV in abbinamento alla tecnologia mild hybrid. La dotazione di serie presenta, già dall'allestimento d'ingresso Centre Line, il sistema d'infotainment con display a colori da 8 pollici, la connessione ad Apple CarPlay e Android Auto, i rivestimenti in pelle per volante, ed i fari a LED completi di lavafari. Le due versioni speciali Homura e Homura AKA si caratterizzano esternamente per degli elementi quali la griglia a nido d'ape di colore nero con accenti rossi, e le finiture in nero lucido per i retrovisori esterni, l'antenna di tipo "shark" ed i passaruota. Internamente propongono una raffinata combinazione di colori abbinando ai rivestimenti in pelle e tessuto neri le cuciture dei sedili rosse ed i contorni delle bocchette di ventilazione canna di fucile e rosso scuro.