La Toyota Prius Plug-in Hybrid si prenota online

Si aprono ufficialmente le prenotazioni online della nuova Toyota Prius Plug-in Hybrid. E' sufficiente andare sul sito toyota.it, preordinare l'unico allestimento al momento disponibile, il Lounge, scegliere il colore, e versare un deposito di 250 euro. Tutti coloro che concluderanno l'acquisto riceveranno, incluso nel prezzo della vettura, un voucher Enel X da 1.385 kWh valido per 12 mesi dall'acquisto e pari a 100 ricariche complete. La scelta del colore e dell'allestimento in fase di pre-ordine non è vincolante, visto che potrà essere eventualmente cambiato al momento dell'ordine della vettura. I clienti che decideranno di non portare a termine l'acquisto potranno ottenere il rimborso del deposito versato. Durante il periodo di prelazione, che terminerà il 18 aprile, l'unico allestimento ordinabile, denominato Lounge, presenta una dotazione che annovera i cerchi in lega da 19 pollici, i fari full LED, il sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3 pollici, i sedili riscaldabili in tessuto sportivo e a regolazione elettrica, ed il pacchetto T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione. La nuova Prius Plug-in Hybrid è spinta dal sistema ibrido alla spina di quinta generazione di Toyota, ed ha una nuova batteria ad alta capacità da 13,6 kWh, che le consente di percorrere fino a 69 km in modalità elettrica. La potenza combinata è di 223 CV ed offre un'accelerazione energica e reattiva.