Giulia e Stelvio 2023, l'arte di migliorare la perfezione

Prende idealmente il via dal museo Alfa Romeo di Arese, alle porte di Milano, il tour europeo di lancio delle le nuove Giulia e Stelvio, modelli premium di grande successo (solo lo scorso anno, hanno totalizzato circa 10.000 immatricolazioni in Italia, nonostante un mercato sempre più competitivo) che per l'edizione 2023 evolvono, in termini di stile e tecnologia.



Non a caso il lancio commerciale è preceduto dall'evento Evolving is performance art che mette in risalto il lavoro e la passione del team Alfa Romeo, impegnato a migliorare qualcosa di già perfetto. Giulia e Stelvio a livello di design guadagnano un nuovo sguardo con i sofisticati fari Full-Led Matrix adattivi.

Debutta infatti la fanaleria 3+3 che ricorda non solo Tonale ma un rinomato stilema del brand introdotto dall'iconica Alfa Romeo SZ Zagato e dal Concept Proteo.

I tre moduli compongono una frontline unica delle nuove Giulia e Stelvio e forniscono al contempo luce diurna e indicatore di direzione dinamico garantendo le migliori condizioni di illuminazione grazie all'introduzione di due tecnologie sofisticate.

Sono l'adaptive front lighting system (che fornisce una regolazione continua dei fari anabbaglianti in base alla velocità e alle specifiche condizioni di guida) e la glare-free high beam segmented technology che, in scarse condizioni di luminosità, rileva automaticamente il traffico frontale e/o nel senso opposto per evitare l'abbagliamento delle altre auto.

Presenti anche il dispositivo welcome and goodbye che si attiva ogni volta che il guidatore chiude o apre l'auto e l'inedita griglia Trilobo che sancisce il forte family feeling con il nuovo C-suv Tonale. Osservando posteriormente le auto si nota che Stelvio presenta nuovi gruppi ottici posteriori con vetro fumé e finitura nero lucido mentre nuova Giulia adotta elementi con vetro e finitura trasparente. Altre novità si scoprono nell'abitacolo di Giulia e Stelvio.

E' il caso dell'inedito quadro strumenti totalmente digitale e racchiuso nella storica palpebra 'a cannocchiale'. Vi campeggia il nuovo schermo TFT da 12,3 pollici. Totalmente digitale il cluster può essere configurato in tre layout: Evolved che rappresenta la visione progettuale delle Alfa Romeo del futuro; Relax con un focus specifico sul confort, libero da informazioni troppo dettagliate e infine Heritage che si ispira agli strumenti analogici del marchio degli Anni 60 e 70.

In questo caso un dettaglio distintivo è dato dai numeri invertiti sull'estremità finale del tachimetro (nelle versioni da corsa i quadranti venivano ruotati per avere la lancetta in verticale ai massimi valori).

Le nuove Giulia e Stelvio sono equipaggiate con un'interfaccia HMI (Human Machine Interface) fluida e intuitiva per avere a portata di mano tutte le funzionalità. Inoltre, il sistema infotainment garantisce i contenuti e le funzionalità.

La piattaforma Alfa Connect Services propone un'ampia serie di servizi utili per la sicurezza e il confort ed è concepito per offrire aggiornamenti Over The Air. Anche su nuova Giulia e Stelvio sarà presto disponibile la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token) che si basa sul concetto di 'blockchain card' un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura.

Confermate nella prova su strada le qualità dinamiche legate al perfetto bilanciamento dei pesi, con agilità e leggerezza best in class e lo sterzo estremamente preciso. Nella logica dell'evoluzione generazionale, Giulia e Stelvio risultano ancora più silenziose ed esenti da vibrazioni in abitacolo, un progresso legato anche alla qualità percepibile.

La gamma, analoga a quella introdotta in Tonale, comprende le versioni Super, Sprint, Ti e Veloce. Inoltre debutta la serie speciale Competizione top di gamma con il nuovo colore esclusivo grigio opaco Moon Light.

Le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio saranno disponibili nelle versioni diesel da 160 Cv a trazione posteriore, benzina 280 Cv e diesel da 210 CV entrambe a trazione integrale. I due nuovi modelli potranno essere ammirati in occasione del Porte Aperte dedicato alla nuova Tonale Plug-in Hybrid Q4 nel weekend dell'11 e 12 febbraio, presso tutti gli showroom Alfa Romeo.