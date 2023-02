Nuove Giulia e Stelvio: acquisto, finanziamento o leasing

In Italia le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio In Italia potranno essere ammirate e provate in occasione del Porte Aperte dedicato al debutto del C-suv Tonale Plug-in Hybrid Q4, in programma nel weekend dell'11 e 12 febbraio.

Tutto è pronto, quindi, per accogliere gli appassionati che vorranno scoprire l'evoluzione di due modelli di successo che, solo lo scorso anno, hanno totalizzato circa 10.000 immatricolazioni in Italia, nonostante un mercato sempre più competitivo.



Stellantis, in una nota, ricorda che Stelvio per il quarto anno consecutivo è leader del segmento D-suv, con una quota di oltre il 16%, che sale a circa il 20% nel comparto Premium, mentre Giulia si conferma leader tra le berline non ibride del segmento D.

Il listino prezzi parte da 47.050 euro per nuova Giulia e da 53.150 euro per l'ultima generazione di Stelvio. L'offerta commerciale messa a punto con FCA Bank e Leasys da Alfa Romeo per Giulia e Stelvio prevede un set di soluzioni d'acquisto e di mobilità ritagliate su misura delle diverse esigenze. Ad esempio grazie a FCA Bank è possibile mettersi al volante di Giulia e Stelvio con una proposta finanziaria esclusiva costruita sulla versione Veloce 2.2 Turbo Diesel da 210 Cv e trazione integrale Q4. In questo caso è prevista una rata a partire da 490 euro al mese che include un anno di estensione di garanzia e con un anticipo a partire da 10.920 euro per Stelvio e da 10.980 per Giulia.

Il cliente ha la possibilità di scegliere, alla scadenza del contratto, fra 3 diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l'auto pagando la rata finale residua o rifinanziandola, oppure restituirla.

Noleggio Chiaro di Leasys permette invece di accedere a Giulia e Stelvio, per un'esperienza di guida in totale libertà, con una formula di noleggio a lungo termine che elimina gli oneri e i pensieri legati alla gestione dell'auto.

Inclusi nel canone Noleggio Chiaro prevede un set completo di servizi (gestibili comodamente anche da smartphone, grazie all'app Umove): la copertura Rca, l'assistenza stradale, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le coperture furto, incendio e riparazione danni e il servizio di infomobilità I-Care.

In più, con Noleggio Chiaro, il cliente ha diritto di prelazione sull'acquisto della vettura al termine del periodo di noleggio. L'offerta presenta un canone mensile da 489 euro (Iva inclusa) con un anticipo di 13.900 euro (Iva inclusa) per Giulia e un canone di 499 euro (Iva inclusa) con un anticipo di 14.900 euro (iva inclusa) per Stelvio. La formula include 36 mesi d'uso e 60.000 km.