Volkswagen: arriva la Polo per i neopatentati

La nuova Volkswagen Polo arriva nella variante destinata ai neopatentati. La Polo 1.0 EVO 80 CV Life risponde alle esigenze di una fetta consistente del mercato, visto che nel 2022 un terzo delle immatricolazioni del segmento ha interessato modelli per neopatentati.

La dotazione di serie annovera diversi elementi, tra cui l'App-Connect wireless per Android Auto ed Apple CarPlay, i cerchi in lega da 15 pollici, la strumentazione digitale da 8 pollici, i fari a led, l'Infotainment predisposto alla navigazione satellitare Ready2Discover con schermo touch da 8 pollici, l'assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, ed il Cruise control con limitatore di velocità.

Il modello in questione è proposto, per il mese di febbraio, con rate da 149 euro al mese, mediante la formula finanziaria PVV 36 mesi, grazie agli incentivi statali e ad uno sconto dedicato agli under 30 che, al momento dell'acquisto, abbiano ottenuto la patente di guida da meno di un anno, oppure alle famiglie con un componente che soddisfi questo requisito.

Inoltre, è offerto con una formula di noleggio, con rate di 299 euro al mese, ed anticipo di 4.935 euro.