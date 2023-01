Renault Kangoo E-Tech Electric all'insegna del multispazio

Lo spazio, anzi il multispazio, si fa elettrico in casa Renault con il prossimo arrivo di Kangoo E-Tech Electric. A venticinque anni di distanza dalla sua entrata in scena che di fatto inaugurava il segmento delle multispazio votate alla praticità e, per la prima volta, con porta laterale scorrevole, Renault Kangoo passa ora anche alla spina.

L'obiettivo, quello di traghettare il veicolo da 4,4 milioni di unità vendute in 50 paesi nel mondo, verso un futuro elettrico ma senza sacrificarne le proverbiali capacità di carico e la funzionalità per tutte le esigenze: dal lavoro al tempo libero, passando per le necessità familiari.

Si conferma anche per la versione elettrica, ordinabile da febbraio e il cui arrivo in concessionaria è previsto per il prossimo mese di maggio, il design accattivante ed elegante, così come l'eccellente abitabilità, sia in termini di comfort per gli occupanti che di capacità di carico del bagagliaio.

Nuovo Kangoo E-Tech Electric, che abbiamo testato attraverso un percorso sia urbano che extraurbano, in quanto a design esterno mantiene il cofano orizzontale nervato e il frontale molto verticale su cui si innesta però una calandra specifica, che comprende la presa di ricarica dietro al logo. Sempre come nella versione termica, il design interno può contare sulla nuova plancia che, in base alle versioni, comprende una finitura con un look legno scuro spazzolato, un abitacolo confortevole e maggiore ergonomia al posto guida.

E' il cruscotto a suggerire la diversa motorizzazione di Kangoo, con l'introduzione di elementi distintivi delle versioni E-Tech. La batteria agli ioni di litio dotata di una capacità di 45 kWh 100% utilizzabili, composta da 8 moduli indipendenti e facilmente riparabili, Nuovo Kangoo E-Tech Electric offre un'autonomia fino a 285 km in ciclo Wltp.

Il motore è da 90 kW con una coppia di 245 Nm immediatamente disponibile, pensato per una guida fluida e confortevole in ogni circostanza. La modalità Eco, poi, riduce la potenza (56 kW) e la velocità massima del veicolo (110 km/h), ottimizzandone l'autonomia e l'utilizzo soprattutto nei centri urbani.