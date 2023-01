Jaguar I-Pace si rifà il trucco per il 2024

Con il model year 2024 Jaguar I-Pace si ripresenta in scena con qualche novità. Se dal punto di vista stilistico, il Suv elettrico della casa del giaguaro è stato migliorato attraverso un design più distintivo, le dotazioni sono ora più ricche, sono stati aggiunti i modelli R-Dynamic e, per la prima volta, la possibilità di scegliere tra due colorazioni con finitura satinata, disponibili in due varianti cromatiche metallizzate.

"La I-Pace - ha dichiarato Nick Collins, vehicle programmes executive director - ha sempre offerto una suite completa di prestazioni, agilità, tecnologia e fruibilità quotidiana, tutte peculiarità che i clienti si aspettano da una Jaguar, insieme a quell'esperienza di guida fluida, silenziosa e agevole che l'elettrificazione è in grado di offrire. Abbiamo realizzato esattamente questo ed ora il nuovo model year della vettura beneficia della nostra scelta di voler offrire dotazioni più ricche e ricercate". Il profilo cosiddetto cab-forward, gli sbalzi ridotti e le fiancate tese e muscolose della I-Pace restano immediatamente riconoscibili e il design si è ulteriormente evoluto attraverso discreti e mirati cambiamenti che conferiscono alla I-Pace una maggiore presenza su strada.

Rifinita con una colorazione Atlas Grey, la griglia anteriore ha ora una forma più levigata. Con la sostituzione del precedente motivo a losanghe in nero lucido, l'obiettivo che i designer si sono posti era quello di ottenere una finitura più semplice e lineare della parte anteriore del veicolo. L'Atlas Grey è stato anche applicato alle lamelle verticali esterne delle aperture anteriori. Un ulteriore dettaglio che è stato oggetto di cambiamenti è il badge Jaguar sulla griglia che ora è in colore nero e silver.

Le finiture del paraurti anteriore, così come le finiture inferiori delle portiere e del diffusore posteriore sono ora in tinta con il corpo vettura, anziché in Gloss Black. Tutti i cerchi offerti sulla I-Pace come equipaggiamento di serie sono ora diamantati, mentre gli Style 5069 da 22 pollici hanno una finitura Satin Grey che va ad abbinarsi ai suoi inserti in fibra di carbonio. Tutti i cerchi da 22 pollici possono essere dotati di pneumatici All-Season auto-sigillanti.

A completamento di tutti questi aggiornamenti c'è il Black Pack esterno. Ora di serie su tutte le versioni a partire dalla R-Dynamic SE, la finitura Gloss Black è stata applicata alla cornice della griglia, alle cornici dei finestrini, alle calotte degli specchietti retrovisori e ai badge posteriori. È inoltre disponibile l'opzione del tetto panoramico a contrasto. La gamma I-Pace Model Year 2024 comprende i modelli R-Dynamic Se e R-Dynamic Hse.