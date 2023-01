Mazda CX-600 ora è disponibile anche diesel

Le prima Mazda CX-60 diesel sono arrivate nel Vecchio Continente e verranno immesse sul mercato italiano nel corso di questo mese. Per l'occasione, i clienti che acquisteranno la nuova CX-60 entro il 31 gennaio, potranno beneficiare del "Première Choice" in omaggio, che comprende il pacchetto "Convenience & Sound Pack" del valore di 2.650 euro ed i primi tre tagliandi di manutenzione programmata.

I modelli a gasolio sono spinti dal nuovo motore e-Skyactiv D, a sei cilindri in linea da 3,3 litri, dotato di una tecnologia di combustione innovativa. Disponibile in Italia con due livelli di potenza, 200 CV per la variante della CX-60 a trazione posteriore, e 249 CV per quella a trazione integrale; questa unità è abbinata ad una trasmissione automatica a 8 rapporti.

Inoltre, sfrutta la sinergia con il nuovo sistema ibrido a 48 Volt per ridurre i consumi che, in base al dato dichiarato dalla casa, vanno dai 4,9 l/100 km ai 5,3 l/100 km.

La variante da 249 CV è quella più performante, e scatta da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, raggiungendo i 219 km/h di velocità massima.