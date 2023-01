La nuova Honda Accord sbarca negli Usa

La Honda Accord è giunta alla generazione numero 11, sarà in vendita negli Usa da questo mese, con un listino che parte da poco meno di 28.000 dollari.

Si basa sull'architettura globale del brand, e beneficia di una maggiore rigidezza torsionale, oltre che di sospensioni e sterzo tarati per offrire un maggior feeling di guida.

La linea è fluida, ed è influenzata dalle tendenze stilistiche attuali del marchio, per cui presenta una linea di cintura più bassa per migliorare la visibilità.

Due i motori disponibili, un 1.5 turbo benzina da 196 CV accoppiato ad una trasmissione CVT aggiornata, o una power unit ibrida composta da 2 motori elettrici ed un 2.0 a benzina a ciclo Atkinson, per una potenza di sistema di circa 206 CV ed una coppia di circa 330 Nm. La variante ibrida dichiara consumi da citycar nel ciclo combinato: precisamente 4,9 l/100 km.

La Accord al vertice della gamma propone anche un sistema multimediale che sfrutta l'integrazione con Google, ed include Google Assistant, Google Maps, e Google Play.

Avanzati gli aiuti alla guida con il cruise control adattivo tarato per funzionare anche a bassa velocità, ed il sistema di mantenimento della corsia.