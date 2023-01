Aston Martin DBS 770 Ultimate: 770 CV scatenati

L'Aston Martin si appresta a produrre una DBS particolarmente sportiva, la DBS per eccellenza, denominata 770 Ultimate.

L'auto è stata annunciata con un video sul canale YouTube che non ne nasconde intenzioni ed ambizioni.

Il filmato, che mostra alcuni particolari della carrozzeria con la tipica livrea british racing green, accresce l'attesa e lascia intuire il potenziale velocistico di questa coupé da ben 770 CV.

Non è specificato quale tipo di motore sarà nascosto sotto il cofano, quindi solo più avanti sapremo se si tratta di un V8 o di un V12, ma i quattro scarichi ne esaltano la natura termica.

La vettura sarà prodotta solamente in 499 esemplari, per cui è destinata a diventare un oggetto di culto per i collezionisti.

Ulteriori elementi, tra cui il prezzo, saranno resi noti nei prossimi giorni, intanto l'Aston Martin risponde presente alla sfida delle supercar, e la scritta con cui si chiude il video, che riporta le parole intensity driven, non lascia dubbi sulla volontà del brand.