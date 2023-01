Toyota, tre Rav4 speciali per il salone di Tokyo

Toyota Industries Corporation porterà al Tokyo Auto Salon 2023, in programma dal 13 al 15 gennaio, 3 interpretazioni della Rav4 plug-in hybrid. Si tratta di tre modelli personalizzati che rispondono ai nomi Rav4 adventure, offroad package, e sporty package.

La base meccanica è quella nota del Suv giapponese, formata da un 2.5 benzina e 2 motori elettrici, per una potenza totale di 306 CV. Mentre la batteria è da 18,1 kWh per un'autonomia dichiarata, in elettrico, che può arrivare fino a 98 km in città. La adventure si disitingue per i cerchi di colore nero, la protezione sotto il paraurti e la forma di quest'ultimo.

La variante offroad package sfoggia delle finiture nere sul frontale e parte del cofano, dei fari a Led aggiuntivi, passaruota più marcati e protezioni laterali più pronunciate.

Non manca un portapacchi sul tetto ed una tanica per il carburante alloggiata sul montante posteriore sinistro. Inoltre, presenta degli pneumatici specialistici per il fuoristrada.

La versione sporty package, invece, punta tutto sulla sportività, come si evince dagli elementi aerodinamici aggiuntivi quali lo splitter anteriore e le minigonne. Le ruote montano pneumatici dalla spalla più bassa, ed i passaruota sono in tinta con la carrozzeria.