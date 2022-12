Acura Integra Type S: manuale e con più di 300 CV

La Honda non rinuncia alla tradizione sportiva, visto che allarga le proposte con cambio manuale anche al mercato americano. Come la Acura Integra Type S, che arriverà con il model year 2024 della vettura.

Si tratta di una berlina con un motore 2 litri dotato di tecnologia Vtec, capace di erogare oltre 300 cavalli di potenza massima, associato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Nel corredo tecnico dell'auto non manca un differenziale a slittamento limitato.

Caratteristiche simili a quelle dell'ultima Civic Type-R destinata al mercato europeo, che sprigiona 329 CV dal suo 2 litri sovralimentato, e non rinuncia alla sempre più rara trasmissione manuale.

A livello estetico, la Acura Integra Type S, come si evince dalle foto dei modelli pre-serie con tanto di camuffature, presenta dei cerchi specifici che calzano pneumatici dalla spalla sottile, ed un'aerodinamica rivista.

Infatti, la vista posteriore mette in evidenza un estrattore piuttosto elaborato e, soprattutto, 3 terminali di scarico posizionati al centro della vettura. Completa il quadro della veste aerodinamica, uno spoiler che lavora in sinergia con gli elementi anteriori e laterali dal look più pronunciato.