Chevrolet FNR-XE, reveal a sorpresa modello per la Cina

Durante il China Tech Day 2022 General Motors ha confermato che intende lanciare più di 15 nuovi modelli completamente elettrici entro il 2025 in quel mercato.

Tra gli elementi di questa offensiva saranno un nuovo suv Buick a cinque posti specifico per la Cina, con consegne che inizieranno a metà del 2023, e una inedita berlina Chevrolet che è stata svelata a sorpresa durante l'evento.

Con il modello di produzione che deriverà dalla FNR-XE Concept (questa la denominazione della vettura mostrata a Shanghai) che è stata sviluppato localmente attraverso il Pan Asia Technical Automotive Center (Patac) GM conferma la precisa volontà di proseguire nello sviluppo di una gamma di berline per i mercati fuori dagli Usa, mentre in patria il business riguarda solo le sportive Corvette e Camaro.

Come ha illustrato Julian Blissett, presidente di GM China, il nuovo modello - che sfrutta la tecnologia elettrica Ultium - dovrebbe inaugurare un nuovo approccio per il marchio in Cina in quanto dotato di numerose tecnologie, tra cui l'assistenza alla guida Super Cruise potenziata e il sistema Virtual Cockpit di nuova generazione.