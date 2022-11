Alfa Romeo Tonale Phev, strategica per la crescita del brand

Potrà essere ordinata dal prossimo 17 novembre, con tempi di consegna che si aggirano come per tutte le altre versioni attorno a 3-4 mesi. E' la variante ibrida plug-in (Phev) dell'Alfa Romeo Tonale, primo modello del Biscione che può viaggiare in modalità 100% elettrica per 80 km, una "percorrenza urbana che permette di andare in ufficio senza ricaricare la batteria".

Lo ha detto oggi a margine dei test drive internazionali di Tonale Phev Jean-Philippe Imparato ceo della marca Alfa Romeo.

"Questa versione ibrida plug-in è fondamentale nell'ambito della strategia Zero to Zero - ha sottolineato Imparato - perché ci permetterà, arrivando sul mercato nel 2023, di ridurre del 40% le emissioni di CO2 della nostra gamma".

La quantità di CO2 emessa da Tonale Phev è così bassa "da allargare enormemente la lista delle aziende che possono inserire il nuovo modello nell'elenco delle company car - ha detto Imparato - Per questo prevediamo un mix del 50% di vendite alle flotte".

Imparato ha sottolineato che "Alfa Romeo ha rispettato il programma stabilito per il 2020, per il 2021 e il 2022" con ordini per la marca che tra gennaio e ottobre di quest'anno "sono 10 volte quelli registrati nel 2021". Imparato prevede di chiudere l'anno in corso con "30-35mila ordini per Tonale".

A Pomigliano si lavora con il massimo impegno per tutelare l'elevata qualità raggiunta lavorando oggi "su un solo turno che significa 4.000 Tonale al mese - ha ribadito Imparato - perché vogliamo tutelare i livelli qualitativi raggiunti". Ed ha specificato che per Tonale Phev avrà a disposizione 35mila pacchi batteria nel 2023. Tonale Phev rappresenta anche l'inizio della nuova internazionalizzazione di Alfa Romeo: "ci servirà per modificare il mix del ricavi del brand - ha detto il ceo - che nel 2022 arrivano al 25% da fuori Europa e che saliranno al 30% nel 2025 e al 40% nel 2030".