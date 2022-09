Nuova Peugeot e-208: crescono potenza e autonomia

Il model year 2023 di Peugeot e-208 guadagna il motore elettrico della sorella maggiore e-308, oltre ai relativi benefici in termini di potenza e autonomia. La prima aumenterà del 15%, passando da 136 a 156 CV, mentre un importante lavoro sull'efficienza ridurrà il consumo medio di energia a 12 kWh, per un aumento dell'autonomia massima di 400 km, il 10,5%, in più di prima. Il merito è anche della nuova batteria ad alta tensione, più efficiente, con una capacità di 48,1 kWh che funziona a 400 Volt. Sono disponibili due tipi di caricabatterie di bordo, adatti a tutti gli utilizzi e a tutte le soluzioni di ricarica: di serie, un caricatore monofase da 7,4 kW e, in opzione, un caricatore trifase da 11 kW. Attraverso una colonnina di ricarica rapida da 100 kW, è possibile passare dal 20% all'80% della carica in meno di 25 minuti. Tre le modalità di guida disponibili su e-208(Eco, Normal e Sport) che permettono di privilegiare l'autonomia o le prestazioni. Con la modalità "Brake", invece, è possibile aumentare il recupero di energia accentuando la decelerazione al rilascio del pedale dell'acceleratore. Nuova Peugeot e-208 debutterà sul mercato nel corso del 2023.