Brabus P 900 Rocket Edition, hyper pick-up da 900 Cv

Esagerata in tutto e per tutto, la trasformazione in pick-up da 'sparo' della Mercedes Classe G effettuata da Brabus viene proposta dal preparatore tedesco in una serie limitata di 10 esemplari, con listino che in Germania parte da 773.000 euro. Sviluppata partendo dalla G63, la Brabus P 900 Rocket Edition monta un motore della Stella V8 biturbo, incrementato in cubatura da 3,9 sino a 4,4 litri. Potenziato sino a 900 Cv per 1.250 Nm di coppia, il nuovo cuore le permette di raggiungere i 280 km/h.



Cabina con quattro lussuosissimi posti, cassone posteriore, la P 900 è cresciuta di 68,9 cm rispetto al G63 da cui deriva, per una lunghezza complessiva di 5,385 mm. Le sospensioni specifiche in alluminio dispongono di selettore dell'altezza nel cruscotto. Calza al posteriore delle gomme Continental della misura 355/25 R 24, mentre all'anteriore monta delle più 'piccole' 295/30 ZR. Nonostante i 2.720 kg di peso, questo hyper pick-up accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi. Carreggiate allargate, enormi ruote da 24 pollici, dischi carboceramici e vistose appendici in carbonio sono solo alcuni degli altri elementi distintivi di una proposta fuori dal comune che anche internamente è stata completamente rivista dagli estrosi specialisti del garage di Bottrop.