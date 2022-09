Lamborghini svela nuove immagini della Huracán a ruote alte

Lamborghini prosegue nel reveal del progetto "Beyond the Concrete" e, come lo scorso luglio, affida unicamente a un video e ad alcune immagini un ulteriore reveal dinamico della versione a ruote alte della Huracán, il cui concept era stato presentato a giugno 2019. La versione off-road, che della Huracán è un'ulteriore interpretazione rispetto alle varianti Coupé e Spyder, rappresenta una sorta di "crossover", frutto della sinergia tra la V10 sportiva e il SUV Urus.

La vettura è stata progettata sulla base della Huracán EVO, con la quale condivide il 5,2 litri aspirato da 640 Cv e l'LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata), la sofisticata unità di elaborazione centrale che controlla ogni aspetto del comportamento dell'auto integrando sistemi dinamici e assetto per anticipare azioni ed esigenze del conducente. Il risultato è una versione capace di coniugare le prestazioni stradali di una Huracán V10 a quattro ruote motrici alla versatilità di un vero e proprio crossover, per spingere anche su strade dissestate e fondi sterrati.