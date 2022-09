Mazda MX-5 quinta serie design rivisto e cuore elettrificato

Introdotta nell'ormai lontano 1989 come declinazione in chiave (allora) moderna delle tipiche sportive scoperte made in England degli Anni '60, la Maxda MX-5 ha incontrato un successo superiore alle aspettative tanto da diventare la decappottabile due posti più venduta al mondo.

Logico che per la sua quinta generazione - che secondo le voci arriverà nel 2024 - Mazda abbia deciso di non stravolgere il look di questo 'cavallo di battaglia' proponendo pochi importanti ritocchi. Il più importante sembra essere (ad osservare i 'muletti' sorpresi durante i test su strada dai fotografi di Autoevolution) l'allargamento degli archi passaruota, probabilmente in funzione di un diverso assetto e di un diverso equipaggiamento.

Come ribadisce Autoevolution per soddisfare le normative Euro 7 entrerà in vigore nel 2025, la Casa automobilistica dovrà necessariamente far ricorso a qualche tipo di assistenza elettrica, come era stato anticipato - in tempi non sospetti, il 2019 - dal capo della ricerca e sviluppo Ichiro Hirose.

Di conseguenza per la quinta generazione Mazda ha deliberato a favore della famiglia degli Skyactiv-X (2.0 e 3.0) a scapito degli Skyactiv-G e più precisamente in versione mild-hybrid (denominata e-Skyactiv X) che sfrutta un impianto supplementare a 24 Volt.