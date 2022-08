Audi Activesphere Concept, il futuro 'attorno' ai passeggeri

Si chiama Audi Activesphere Concept la quarta show car appartenente alla serie sphere, ovvero la famiglia di avanguardistici prototipi presentata dalla casa dei quattro anelli dall'agosto 2021 ad oggi. Le concept Audi condividono tra loro la trazione integrale quattro elettrica, oltre alla guida autonoma di Livello 4 e caratteristiche che rendono possibile un'ampia libertà stilistica nella realizzazione.

Grazie alle vetture della serie sphere, Audi punta ad anticipare il design dei futuri modelli dei quattro anelli, seguendo una strategia di sviluppo stilistico dall'interno verso l'esterno, cominciando dalla definizione delle linee e delle caratteristiche dello spazio attorno ai passeggeri, identificato come 'sfera', per poi, solo in un secondo momento, dedicarsi alle forme della carrozzeria, con l'obiettivo di rendere l'auto uno spazio abitativo.

Audi activesphere concept, il cui debutto è atteso a inizio 2023, sarà caratterizzata dalla massima duttilità per rispondere a uno stile di vita attivo sia su strada sia lontano dai nastri asfaltati. Parallelamente all'annuncio dell'inedita show car, in occasione della Monterey Car Week in California, la casa dei quattro anelli ha mostrato al pubblico, per la prima volta riuniti insieme, i tre prototipi già noti della serie sphere, ovvero le concept Audi skysphere, Audi grandsphere e Audi urbansphere.