Bentley: quasi pronte tutte le 12 Bacalar artigianali

Bentley Mulliner sta completando le fasi finali della produzione artigianale di 12 Bacalar, massima espressione del lusso a due posti e a cielo aperto secondo la casa britannica. Il modello è anche il primo di una nuova serie di progetti su misura di altissimo livello che hanno dato il via a un ritorno alla creazione di prodotti esclusivi da parte di Bentley Mulliner, il più antico carrozziere del mondo.

L'imminente completamento delle Bacalar consentirà al team Mulliner di concentrare l'attenzione sul prossimo progetto, che sarà presto svelato.



Otto Bacalar, ciascuna in un colore originale richiesto dal cliente, sono state consegnate ai loro proprietari in tutto il mondo, mentre le ultime quattro vetture sono nelle ultime fasi di preparazione nell'officina Mulliner di Crewe per il trasporto e la consegna. Ogni vettura richiede circa sei mesi per essere completata, e gli ultimi attenti controlli di qualità segnano la fine di un processo lungo e minuzioso per realizzare ogni Bacalar secondo le specifiche del suo proprietario.

La Bacalar è stata portata in vita da Bentley Mulliner per rilanciare la sua specializzazione nel creare vetture esclusive destinate solo a pochi ed esigenti clienti. La ricetta è quella di una 'barchetta' senza tetto con una carrozzeria completamente nuova e muscolosa, con una miriade di opzioni e materiali originali, così che ogni Bacalar possa essere veramente unica, grazie alla diretta collaborazione tra il team di progettazione Bentley Mulliner e ogni singolo cliente. Come ogni vettura della serie, rigorosamente limitata a 12 esemplari, tutte le auto sono state specificate in ogni dettaglio dal proprietario e sono quindi totalmente personalizzate. La carrozzeria in fibra di carbonio è rifinita con un colore personalizzato per ogni cliente e non esistono due auto uguali.

"Progettare una Bacalar - ha commentato Maria Mulder, Head of Colour, Materials and Finishes - è un esercizio di immaginazione. Il materiale, il colore e la finitura di tutte le superfici interne ed esterne sono state personalizzate.

Indipendentemente dallo stile personale, che si trattasse di specificare la Bacalar con un'audace vernice esterna Yellow Flame sintetizzata con cenere di lolla di riso, o con un più delicato Moss Green che riflette l'eredità di Bentley. Sono stati inoltre sviluppati artigianalmente molti dettagli".