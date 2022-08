Alfa Romeo, confermato arrivo inedita auto sportiva 'aperta'

Sulla scia dell'effetto, più che positivo, del lancio del C-suv Tonale, Alfa Romeo conferma la volontà del brand guidato da Jean-Philippe Imparato di rafforzare la sua presenza globale, non solo piano commerciale, ma anche dal punto di vista dell'immagine.

In questo ambito dovrebbe rientrare la presentazione, sotto forma di concept, di una nuova sportiva che la marca del Biscione svelerà all'inizio del prossimo anno. E' stato proprio il Ceo di Alfa Romeo ad anticipare questa primizia durante un incontro con la stampa britannica, di cui riferisce il magazine Autocar.

Parlando di nuovi modelli sportivi, molto attesi dal vasto mondo degli appassionati Alfa ha detto: "Vedrete qualcosa in questo ambito nella prima metà del 2023". E per ribadire l'importanza di questo segmento di mercato ha sottolineato: "Usiamo una parola per definire il nostro marchio e questa è sportività".

Alla domanda se potesse ricordare il T33 Stradale, Imparato ha detto: "Posso confermare, ma non posso dire altro. Abbiamo così tante fantastiche idee basate sulla nostra iconica storia".

Il Ceo di Alfa Romeo - nell'intervista - ha anche citato la Spider Duetto come "un altro modello che vorrei vedere riflesso in un prossimo modello sportivo".

Questa futura auto sportiva potrebbe anche essere elettrica, in linea con i piani di Alfa Romeo per avere una gamma completamente a batteria a partire dal 2025.

Ma Imparato ha lasciato intendere che una nuova sportiva potrebbe arrivare molto prima e potrebbe anche avere un motore a combustione. "Per il momento ho due scenari: full ICE o full EV" ha detto.

Nel corso dell'incontro con la stampa britannica Imparato ha anche confermato che nel 2027 arriverà una grande berlina elettrica, che avrà un focus specifico sui mercati degli Stati Uniti e della Cina, ma che verrà venduta anche nell'Europa continentale e nel Regno Unito.