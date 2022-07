Renault Trafic Spacenomad, aria di libertà su quattro ruote

(ANSA) - MILANO, 01 LUG - Cavalcando il momento propizio per la vendita di di furgoni convertiti in camper, Renault presenta il nuovo Trafic Spacenomad. Pensato in funzione del desiderio di viaggiare in libertà e in modo flessibile, il nuovo arrivato è il discendente del furgone lanciato in Svizzera nel 2020 da Renault e costruito sulla base Trafic della precedente generazione. Dopo un riscontro positivo, la casa francese ha ora deifico di iniziare a commercializzare in Europa il nuovo Trafic SpaceNomad, nato sulla nuova generazione Trafic.



Il nuovo Trafic SpaceNomad Sarà lanciato inizialmente disponibile in tre paesi europei come Francia, Belgio e Svizzera e sarà disponibile per l'ordine a partire dai primi di luglio.

Il nuovo Trafic SpaceNomad è interamente realizzato in Francia, nello stabilimento Renault di Sandouville e poi convertito nei pressi di Angers, da Groupe Pilote, produttore francese di veicoli da diporto e specialista nella conversione della Renault Trafic, con 40 anni di esperienza.

"Renault Trafic - ha detto Thierry Plantegenest, VP Global Sales & Marketing Furgoni e pick-up - è un veicolo iconico rinomato in tutto il mondo per la sua modularità e ora offre una doppia gamma SpaceNomad e Grand SpaceNomad nel suo catalogo, per fornire la migliore risposta ai clienti in cerca di fuga e libertà.

In collaborazione con il produttore francese di motorhome Groupe Pilote, questa nuova offerta di veicoli per il tempo libero soddisfa tutte le esigenze di mobilità in un mercato specifico in espansione". (ANSA).