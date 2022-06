Smart Urban Mistery Tour alla scoperta della Roma sotterranea

Alla scoperta di una Roma nascosta, quella che la maggior parte dei turisti e dei romani non conosce: la Roma sotterranea. E' stato l'oggetto del smart Urban Mistery Tour, un percorso alla scoperta della Roma antica effettuato con le smart fortwo EQ, citycar full electric per antonomasia, che ci hanno permesso di scorrazzare in lungo e largo per la città con la agilità, la facilità di guida e di parcheggio che solo una smart può garantire e che ne ha decretato il successo soprattutto nelle grandi aree metropolitane. Solo a Roma dal 1998 a oggi ne sono state vendute oltre 200 mila e da inizio anno sono state 2.359 le unità immatricolate in Italia, che rappresentano il 10,6% di quota di mercato dei veicoli elettrici.





Guarda le fotoSmart Urban Mistery Tour

Muovendosi con disinvoltura nel traffico caotico della Capitale, abbiamo effettuato un tour che ci ha permesso di scoprire luoghi misteriosi di Roma partendo dai sotterranei di Palazzo Valentini, sede della Provincia di Roma dal 1873, accanto alla Colonna Traiana dove sono stati portati alla luce i resti di alcune Domus Romane patrizie di età imperiale, appartenenti a potenti famiglie dell'epoca, con mosaici, pareti decorate, pavimenti policromi, basolati e altri reperti. A seguire, sempre all'interno della ztl, il corteo delle smart, passando dalle Terme di Caracalla e lungo la salita di San Gregorio, ha raggiunto il Tempio del Divo Claudio dove, proprio sotto la basilica dei Santi Giovanni e Paolo, c'è una vera e propria città sotterranea costruita subito dopo la morte dell'imperatore nel 54 d.C. Un labirinto di cunicoli e gallerie scavate nel tufo al cui interno vi sono 16 pozzi. E' stato anche possibile vedere i resti di vecchi impianti elettrici in quanto questi cunicoli furono utilizzati anche durante la seconda guerra mondiale e di camminare sui coni di riempimento creati da sversamenti di materiale in epoche recenti. Ma il momento più culminante è stato quando siamo arrivati a due piccoli laghetti sotterranei con acqua cristallina.

Con questa seconda tappa ed un giro fra il Circo Massimo, la Bocca della Verità, il Colosseo e il monte Celio si è conclusa la visita di Roma a bordo della Smart elettrica che ancora una volta si è dimostrata il veicolo perfetto per muoversi nelle città con un'autonomia giornaliera fino a 135 km che, con un piede 'allenato' e 'leggero', possono spingersi addirittura a 200 km, come dimostrato attraverso un'economy run organizzata in passato a bordo della city car di casa Mercedes . Un range di percorrenza, ampiamente sufficiente per il normale utilizzo cittadino. La batteria è agli ioni di litio da 17,6 kWh, con 8 anni di garanzia, e una potenza massima di 60 kW/82 CV e 160 Nm di coppia che le consentono di passare da 0 a 60 km in meno di 4,8 secondi. E' più scattante di una Brabus. È dotata di caricatore di bordo sia da 4,6 che da 22 kWh. Con la presa domestica da 2.2 kW ci vogliono meno di 6 ore per passare dal 10 all'80% di carica, mentre con una wallbox o colonnina da 22 kW i tempi si abbattono a 40 minuti.

Come ha spiegato in conferenza stampa il responsabile della comunicazione di Mercedes Benz Italia, Eugenio Blasetti, chi compra una smart poi non la abbandona più: la fedeltà del suo pubblico è dell'80%. Per premiare l'alto tasso di loyalty dei propri clienti, smart offre oggi 3.000 euro di premio trade-in a chi sceglie di permutare una vecchia smart a fronte dell'acquisto di una di ultima generazione. Protagonista di questa offerta, che è comunque valida su tutta la gamma fino al 31 luglio 2022, è la serie speciale EQ fortwo mattrunner che tra ecobonus e 'premio fedeltà trade-in' offre un vantaggio di ben 6.000 euro. In questo modo è possibile salire a bordo di EQ fortwo mattrunner con un anticipo di appena 1.750 euro, 35 rate leggere da 175 e una maxi rata finale da 11.915 euro. L'offerta include anche assicurazione furto e incendio, e la wallbox domestica domestica da 7,4 kW.