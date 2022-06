Mercedes Trucks eActros LongHaul, si ricarica con 1 megawatt

Il prossimo 20 settembre sarà certamente uno dei protagonisti dell'evento biennale IAA Transportation che, alternandosi a Hannover con IAA Munich, mette in mostra lo stato dell'arte della tecnologia e dell'innovazione dedicata in questo caso al trasporto merci su gomma. Parliamo del gigante elettrico e-Actros LongHaul, un camion elettrico per servizi a lungo raggio che verrà esposto da Mercedes-Benz Trucks come prototipo, in vista del suo debutto nel 2024.

"L'elettrificazione del trasporto pesante su lunghe distanze è la prossima pietra miliare della nostra strada verso la neutralità delle emissioni di CO2 - ha affermato Karin Rådström, Ceo di Mercedes-Benz Trucks - e il nuovo eActros LongHaul è un veicolo elettrico a batteria progettato per essere economicamente competitivo per i nostri clienti". Le prime idee per il camion elettrico da 40 tonnellate erano stati rivelati per la prima volta nel 2020 e l'eActros LongHaul che sarà mostrato in settembre all'IAA Transportation (e di cui sono stati diffusi alcuni bozzetti) offre un'anteprima del design del veicolo di serie.

Alcuni prototipi sono già sottoposti a test intensivi e - si legge nella nota - quest'anno l'eActros LongHaul sarà testato su strade pubbliche mentre nel 2023 esemplari di pre-produzione saranno consegnati per i test di utilizzo nel mondo reale ad alcuni clienti selezionati. Con una singola carica della batteria, eActros LongHaul avrà un'autonomia di circa 500 chilometri e consentirà una ricarica ad alte prestazioni, o la cosiddetta 'ricarica da megawatt'.

Le batterie utilizzate nell'eActros LongHaul utilizzano la tecnologia delle celle al litio-ferro fosfato (LFP) e sono caratterizzate da una lunga durata e soprattutto da una maggiore energia utilizzabile. Possono essere caricate passando dal 20 all'80% in molto meno di 30 minuti in una stazione di ricarica con una potenza di circa un megawatt.

Con eActros LongHaul, Mercedes-Benz Trucks allargherà la sua offerta di camion elettrici visto che l'eActros per servizi di distribuzione è in produzione nello stabilimento di Wörth dall' ottobre 2021 e tra pochi giorni - in luglio - verrà avviata la fabbricazione dell'eEconic per i servizi urbani. Mercedes-Benz Trucks persegue l'obiettivo di aumentare la percentuale di nuovi veicoli a emissioni zero in Europa a oltre il 50% entro il 2030.