Honda Civic e:Hev: in scena al MIMO la gamma elettrificata

Dal 16 al 19 giugno le vie e le piazze principali del centro di Milano si trasformeranno in un'esposizione a cielo aperto delle auto del presente e del futuro prossimo. L'immediato futuro di Honda si chiama Honda Civic e:Hev, l'undicesima generazione della berlina media giapponese che debutta in versione Full-Hybrid. Al netto della sportiva Type R che verrà presentata tra qualche mese, sarà l'unica motorizzazione disponibile in Italia, che permette ad Honda di giungere all'obiettivo dichiarato di elettrificare l'intera gamma entro il 2022.

Gamma che la Casa di Tokyo schiererà per l'evento milanese, mettendo in campo, oltre alla Civic, altre due Full Hybrid e una Full Electric. HR-V, Jazz, Jazz Crosstar e Honda e saranno infatti i modelli che rappresenteranno il marchio nell'Open-Air milanese. Le vetture, ad esclusione della sola Jazz standard, saranno esposte in Corso Vittorio Emanuele II e dotate di un QR code che permetterà al pubblico di accedere ad una pagina specifica ricca di contenuti di prodotto. Verranno così mostrate schede tecniche, immagini, video e link che rimanderanno al sito Honda, al configuratore e alla pagina dedicata per richiedere un test drive. HR-V, Jazz e Honda e saranno poi presenti all'interno del Focus Auto Elettriche e Ibride in Viale Gadio.

Un'area, completamente dedicata ai test drive, dove si potrà toccare con mano la qualità di guida e la tecnologia avanzata delle auto elettrificate Honda e approfondire le tematiche legate alla mobilità green. Durante la giornata inaugurale, il Pilota Ufficiale Honda Tiago Monteiro che quest'anno compete nel FIA WTCR supportato dal team Liqui Moly Engstler, sfilerà a bordo della nuova Civic e:HEV Full Hybrid, in quella che sarà la Premiere Parade, una esibizione dedicata alle anteprime e alle novità, guidate intorno al Duomo dai CEO e testimonial dei brand partecipanti.