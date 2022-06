Mobilize, la nuova mobilità passa anche da taxi e NCC

Se le città vanno verso una nuova modalità, Mobilize comincia puntando al settore di taxi e NCC.

Con la consapevolezza che anche gli autisti indipendenti così come i gestori delle flotte dovranno riorganizzarsi in base al futuro sempre più elettrico della mobilità, Mobilize, che punta a rappresentare il 20% del fatturato del Gruppo Renault nel 2030, ha infatti deciso di partire dall'approccio di tipo 'VaaS' (ovvero Vehicule as a Service) e vale a dire un'offerta in cui il veicolo è concepito come un servizio e rivolta esclusivamente ai tassisti e agli operatori di noleggio con conducente.

La proposta, che focalizza la transizione alla nuova mobilità partendo dal trasporto professionale di persone (ma prevede di raggiungere anche il trasporto merci in un secondo momento), si chiama Mobilize Driver Solutions ed è basata su una serie di abbonamenti flessibili in quanto a livello di durata, chilometraggio e una serie di servizi per il noleggio di Mobilize Limo, la berlina 100% elettrica e dotata di un'autonomia di 450 km in ciclo WLTP, scelta proprio per il tipo di eleganza, l'abitabilità e il comfort necessari per soddisfare utenti e rispettivi clienti trasportati.

"La nostra prerogativa - ha commentato Edmondo Pietranera, Head of Mobilize Italia - è quella di avere dei veicoli specializzati sull'uso a cui saranno dedicati e che vanno a completare le attività del Gruppo Renault. L'obiettivo di Mobilize Driver Solutions è quello di permettere agli operatori di minimizzare i tempi morti per la gestione dell'auto. In pratica il cliente lava la macchina e la ricarica, mentre tutto il resto lo facciamo noi".

Il ragionamento alla base della nuova proposta fa un percorso inverso rispetto al solito, ovvero parte dalle esigenze specifiche dei taxisti e degli operatori di noleggio con conducente, puntando alla loro massima tranquillità sul lavoro e pensando praticamente a tutto quello che riguarda la gestione di un'auto: dal finanziamento alla manutenzione, passando per il servizio clienti dedicato.

La commercializzazione dei servizi Mobilize Driver Solutions comincia a Madrid a partire da questo mese di giugno. L'azienda di noleggio con conducente Cabify è il primo cliente di Mobilize Driver Solutions, con 40 Limo integrate nella sua flotta fin dall'inizio della collaborazione. L'offerta sarà disponibile a Parigi in autunno, prima di diffondersi in altre città europee nei mesi successivi. Il canone di lancio in Francia sarà di 1.499 euro al mese, mentre negli altri paesi la cifra sarà stabilita in base al mercato.