Lynk&Co: svelata la GT concept ibrido che anticipa il futuro

Dopo il Suv 01 il brand Lynk&Co guarda al futuro con il concept The Next Day, caratterizzato dalle linee di una futuristica Granturismo a propulsione ibrida.

Il motore termico muove le ruote anteriori, mentre l'elettrico è destinato dell'asse posteriore, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 5 secondi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli tecnici oltre al tipo di propulsione, ne sulla data dell'eventuale produzione in serie.



Il concept, comunque, inaugura un nuovo corso stilistico per il brand di proprietà Geely strettamente imparentato con Volvo.

A partire dalla sportività impressa nel look del concept, che sfoggia portiere ad apertura verticale e spoiler pronunciati sia sull'anteriore che sul retro. Come spesso capita con i prototipi, gli interni sono un salto nel futuro anteriore grazie alla cloche con display centrale che sostituisce il volante tradizionale, uno dei pochi elementi fisici presenti nella plancia che ingloba un grosso display esteso in orizzontale.