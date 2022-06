Nuova Mercedes-AMG ONE: la F1 pronta per la strada

Dopo la prima apparizione al Salone di Francoforte 2017 e la successiva all'Iaa di Monaco, la Nuova Mercedes-AMG ONE è finalmente pronta per esaltare i 275 futuri proprietari che l'hanno acquistata per una cifra superiore ai 2 milioni di euro. La due posti supersportiva trasferisce dai circuiti di gara alla strada, per la prima volta a livello mondiale, la più moderna ed efficiente tecnologia ibrida di Formula 1.

Con il suo motore a combustione interna e quattro motori elettrici, questo modello ibrido ad alte prestazioni eroga 782 kW (1.063 CV) di potenza complessiva e raggiunge la velocità massima di 352 km/h (limitata). L'implementazione della fase di sviluppo, estremamente impegnativa, è avvenuta in stretta collaborazione con gli esperti di Formula 1 di Mercedes-AMG High Performance Powertrains di Brixworth. Un lavoro duro dovuto alla necessità di rendere conforme la AMG ONE alle norme sulle emissioni in continuo aggiornamento, anche in considerazione del fatto che l'hypercar, per quanto leggera stando ai 1.695 kg in ordine di marcia, pesa nettamente di più di una monoposto di Formula 1 con cui condivide gran parte del powertrain. La Mercedes-AMG ONE potrà anche essere vista in azione per la prima volta in via ufficiale, nella cornice del Festival of Speed di Goodwood (in programma dal 23 al 26 giugno 2022). Come accennato, la trazione ibrida E PERFORMANCE di Mercedes-AMG ONE à formata dall'unione di un motore turbo ibrido a combustione interna e quattro motori elettrici. Un motore elettrico è integrato nel turbocompressore a gas di scarico, uno è direttamente adiacente al motore a combustione interna ed è collegato all'albero motore, altri due comandano le ruote anteriori. Il V6 ibrido a benzina da 1,6 litri con sovralimentazione a singolo turbo supportata elettricamente, presenta la stessa tecnologia dell'attuale catena cinematica di Formula 1. I quattro alberi a camme in testa vengono azionati da ruote dentate a innesti frontali. Per ottenere regimi alti le molle delle valvole meccaniche sono state sostituite da molle pneumatiche. Il propulsore, montato in posizione centrale davanti all'asse posteriore, raggiunge gli 11.000 giri/min. Per durare più a lungo e per poter utilizzare la benzina Super plus normalmente disponibile in commercio invece del carburante da gara, rimane però intenzionalmente al di sotto del regime massimo di rotazione consentito in Formula 1. Il propulsore ad alti regimi viene affiancato da un turbocompressore hi-tech. La turbina dei gas di scarico e la turbina del compressore sono separate e collegate tra loro da un albero. In questo modo è possibile montare il turbocompressore più in basso. Su quest'albero si trova un motore elettrico da circa 90 kW che, comandato elettronicamente, aziona direttamente l'albero del turbocompressore, facendo accelerare la girante del compressore fino a 100.000 giri/min prima che il flusso dei gas di scarico subentri nell'azionamento. Con una denominazione ereditata dalla Formula 1, questo gruppo viene chiamato MGU-H (Motor Generator Unit Heat). I programmi di marcia spaziano dalla modalità esclusivamente elettrica a quella altamente dinamica ("Strat 2"), che corrisponde a un'impostazione utilizzata nelle F1 per ottenere i tempi sul giro migliori durante le qualifiche.

Nonostante l'elevata complessità del sistema, il guidatore potrà sempre contare sulla combinazione ottimale di performance ed efficienza, indipendentemente dalla situazione in cui si trova.

I programmi di marcia sono sei. Race Safe è il programma standard con modalità di guida ibrida in base alla necessità e partenza esclusivamente elettrica. Solo quando è richiesta una potenza superiore si aggiunge anche il motore a combustione interna. Race è la modalità di guida ibrida con strategia di ricarica speciale. Il motore a combustione interna funziona in modo costante ed è in grado di caricare maggiormente la batteria ad alto voltaggio, in modo da avere sempre a disposizione tutta la potenza elettrica. EV prevede ovviamente la marcia puramente elettrica. Race Plus (solo su circuito) agisce sull'aerodinamica attiva, assetto ribassato di 37 mm (asse ant.) /30 mm (asse post.), taratura delle sospensioni più rigida, gestione speciale della potenza. Strat 2 (solo su circuito) prevede aerodinamica attiva, taratura delle sospensioni ancora più rigida e assetto ribassato di 37 mm (asse ant.) /30 mm (asse post.). Massima potenza da tutti i motori, come per la fase di qualifiche nella Formula 1. Infine troviamo Individual che concede impostazioni personalizzate per le modalità di guida su strada. Con la funzione RACE START nei programmi di marcia Race, Race Plus e Strat 2 si possono raggiungere valori di accelerazione ragguardevoli: per passare da 0 a 200 km/h servono soltanto 7,0 secondi.