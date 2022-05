DS 3 e DS 7, le Crossback anche Toits de Paris e Ligne Noir

DS Automobiles, il brand premium di Stellantis, rafforza la sua posizione rapidamente raggiunta dopo il debutto come marca indipendente nel 2014 con la presentazione per il mercato italiano delle due edizioni limitate DS 3 Crossback Toits de Paris e DS 7 Crossback Ligne Noir.

"Siamo molto orgogliosi del percorso intrapreso da DS Automobiles e dei grandi risultati che abbiamo ottenuto dal 2014 ad oggi - ha dichiarato Eugenio Franzetti, managing director di DS Italia - Le nostre vetture sono la massima espressione di tutti i valori fondanti del brand ed esprimono in ogni dettaglio, definito con la massima cura dai nostri artigiani, la grande attenzione che poniamo nel creare le vetture più esclusive e raffinate possibili per i nostri clienti. E queste versioni limitate, poi, sono la sintesi estrema dell'essenza di DS Automobiles, fatta di raffinatezza ed esclusività".

DS 3 Crossback Toits de Paris era stata svelata all'inizio del 2022 e si veste di un allestimento in linea con lo stile e la raffinatezza che contraddistingue l'haute couture di DS Automobiles. Destinata ad un target di donne ricercate - come gli abiti che scelgono per essere al passo con il loro stile unico e distintivo - DS 3 Crossback Toits de Paris esalta una parte fondamentale del patrimonio parigino, quella rappresentata dai suoi tetti. Da sempre fonte di ispirazione per artisti, poeti e scrittori, questa caratteristica architettonica della Vlle Lumiére viene celebrata in questa edizione limitata DS 3 Crossback con un colore del tetto Grigio Carat da abbinare a uno dei cinque colori carrozzeria disponibili: Bianco Perla, Bianco Polare, Noir Perla Nera, Gris Artense e Grigio Cristallo.

L'esterno è finemente rifinito con badge esclusivi (collocati davanti e sui lati della vettura) che riproducono lo skyline parigino e monumenti iconici come la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse e le Sacre Coeur, mentre gli interni originali ed eleganti sono rivestiti in Nero Basalto e il volante in pelle pieno fiore è lavorato a mano.



Oggi a condividere con DS3 Crossback Toits de Paris il palco dell'Officina del Volo, la location scelta da DS Autmobilies Italia per questa presentazione, era poi presente la raffinata DS 7 Crossback Ligne Noire, versione vanta un perfetto equilibrio tra la forte personalità e un'eleganza unica, oltre ad offrire una ricca dotazione di serie per un'esperienza di guida e di viaggio ineguagliabile.

Alcuni elementi esterni, come le decorazioni in Nero Lucido, si sposano con l'unicità di questa Limited Edition, mentre nella parte posteriore, le sue luci 3D con finitura a scaglie tagliate al laser danno risalto alla straordinaria silhouette. Inoltre, DS 7 Crossback Ligne Noire è caratterizzata da una griglia esagonale con motivo a diamante e dalle DS Wings in Nero Lucido, per un tocco di eleganza che ribadisce l'eccellenza del know-how del marchio.

È disponibile nei 6 colori Noir Perla Nera, Grigio Platino, Blu Inchiostro, Bianco Perla, Cristallo Perla o Grigio Artense.

Da notare che le due Edizioni Limitate sono disponibili anche nelle rispettive versioni E-Tense, ovvero con la propulsione 100% elettrica per la DS3 Crossback Toits de Paris e motorizzazione Phev per la DS7 Crossback Ligne Noire. Una ulteriore opportunità offerta dalla gamma DS per unire eleganza e tecnologie all'avanguardia.