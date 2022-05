Maserati: si chiamerà MC20 Cielo la nuova spyder del Tridente

Si chiamerà MC20 Cielo la nuova spyder nata in casa Maserati e la sua 'premiere' si terrà il prossimo 25 maggio. Nel dettaglio MC è l'acronimo di Maserati Corse; 20 fa riferimento al 2020 e Cielo sottolinea che si tratta di un modello votato alla guida 'open air' mantenendo tutte le prerogative da vera auto super-sportiva.

La nuova cabrio della casa del Tridente è un modello 100% made in Italy: sviluppata presso il Maserati Innovation Lab di Modena, sarà prodotta nello storico stabilimento di Viale Ciro Menotti, così come la coupé.