Di duna in duna con il Brabus 900 Crawler, follia per ricchi

Un motore V8 biturbo di 4,5 litri da 900 Cv, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e la capacità di balzare da una duna all'altra con spettacolari voli da brivido, sono il biglietto da visita del Crawler, il 'dune buggy' su base Mercedes Classe G realizzato dalla Brabus.



Prodotto in soli 15 esemplari, con prestazioni esagerate, presenta una carrozzeria 'aperta' completamente riprogettata con protezioni in tubolari d'acciaio per assorbire colpi e i possibili cappottamenti che un utilizzo estremo su sabbia può comportare.

Quattro posti, pannelli esterni in fibra di carbonio, 53 centimetri di altezza da terra, il Crawler presenta una meccanica completamente rivista e monta ruote da 20 pollici.

Pensato per un uso prettamente fuoristradistico, dotato di trazione integrale permanente, sospensioni regolabili in altezza e cambio a 9 rapporti, pesa 2.065 kg, ha una velocità massima autolimitata elettronicamente a 160 km/h e non è omologato per guida su strada.

Il prezzo richiesto dal preparatore tedesco per una tale 'follia' su ruote? 749.000 euro, naturalmente Iva esclusa. Prime consegne già entro fine di quest'anno, gli ultimi cinque esemplari saranno prodotti entro il 2024.