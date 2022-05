Honda ZR-V, dal 2023 il C-suv con motore e:HEV Full Hybrid

Honda ha confermato l'arrivo in Europa di un nuovo suv di segmento C, che dal 2023 si andrà a collocare tra i noti modelli HR-V e CR-V. Denominato ZR-V, proporrà il propulsore e:HEV Full Hybrid andando così ad arricchire la gamma Honda di soluzioni elettrificate capaci di soddisfare le nuove esigenze della clientela.

Questo nuovo modello - si legge nella nota della Casa giapponese - segna una importante evoluzione della gamma dei suv Honda, identificandosi con una crescita evolutiva nella line-up della Casa di Tokyo in vista dell'arrivo di ulteriori suv elettrificati.

Basato sulla piattaforma della nuova Civic, ZR-V potrebbe essere imparentato stilisticamente con l'analogo modello che Honda realizza per il mercato cinese e che, a sua volta, a molti punti di contatto con il suv HR-V destinato agli Stati Uniti, molto diverso rispetto al modello venduto in Europa.