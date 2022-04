Smart #1, addio alla urban car. E' suv elettrico da 4,27 m

La nuova Smart accende i motori, o meglio passa su 'on' per avviare il suv compatto #1 in modalità 100% elettrica verso il futuro della marca come azienda indipendente, ora controllata al 50% ciascuna da Mercedes e Geely.

"L'anteprima mondiale di Smart #1 a Berlino - ha detto Tong Xiangbei, Global Ceo di Smart Automobile - rappresenta un'altra pietra miliare nell'incredibile percorso di sviluppo che abbiamo iniziato per il futuro del marchio. Il primo modello della nuova famiglia di prodotti completamente elettrici, la nuova Smart #1 è la perfetta incarnazione di questa visione. Ora Smart è entrata a pieno ritmo in una nuova fase di sviluppo, ulteriormente stimolata dalla nostra strategia aziendale 'dual-home' Europa-Cina. Il nostro team, che lavora tra Europa e Cina, sta facendo progressi incredibili, e siamo estremamente fiduciosi che il mercato globale accoglierà con entusiasmo l'esperienza unica e premium di mobilità urbana full electric offerta da Smart".

Il suv #1 non è più un modello 'cittadino' (è lungo 4,27 m con un passo di 2,75 m che rende comodi i posti dietro) e nasce da un nuovo design, studiato per favorire un'esperienza individuale con l'auto. Il design esterno è innovativo e all'avanguardia, grazie ad elementi come le maniglie a scomparsa, le portiere senza telaio e il tetto panorama in vetro, assolutamente unico per un'auto di questo segmento. "Smart #1 è il primo modello a svelare il nuovo DNA del design di smart in un modo molto cool, ma al tempo stesso maturo. Sono molto orgoglioso del prodotto che rispecchia perfettamente gli sforzi congiunti dei nostri designer europei e cinesi. Come squadra, siamo stati in grado di tradurre la nostra idea concettuale nell'auto di serie che presentiamo oggi. Con la smart #1 apriamo un nuovo capitolo per posizionare smart come marchio leader nel design".

Con un ambiente virtuale in una App dedicata e un'interfaccia utente di infotainment personalizzabile, il suv compatto utilizza una tecnologia mirata e human-centric, per connettere persone, luoghi ed esperienze, sia virtualmente che nella vita reale. Per soddisfare le esigenze degli utenti in termini di mobilità in continua evoluzione, Smart #1 e tutti i prodotti e servizi connessi, formano un ecosistema coerente, intuitivo e adattabile. Un'architettura informatica centralizzata e ad alte prestazioni garantisce aggiornamenti dinamici così che oltre il 75% di tutti gli ECU presenti nell'auto possa essere continuamente replicato e aggiornato da remoto, over the air (OTA).

Oltre alla piena integrazione dell'illuminazione dell'abitacolo totalmente personalizzabile e dei menu operativi, guidare e interagire con l'auto diventa un'esperienza naturale e immersivi.Al lancio Smart #1 - che è realizzata su piattaforma elettrica della cinese Geely - viene proposta con batteria da 66 kW e un'autonomia compresa fra 420 e 440 km. La potenza erogata da un solo motore posteriore è per il momento di 272 Cv (180 km/h di velocità massima) ma successivamente la gamma si amplierà con versioni a doppio motore e trazione integrale.