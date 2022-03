Renault Austral motori benzina elettrificati alta efficienza

Renault, nonostante sia impegnata in una radicale trasformazione della sua offerta tecnologica nell'ambito dei propulsori - con una precisa strategia elettrica e fuel cell - punta per il futuro anche sullo sviluppo dei motori termici e in particolare della gamma E-Tech elettrificata, Ne è una dimostrazione - di assoluta validità visti i dati delle omologazioni provvisorie e la conferma della predisposizione per raggiungere i limiti della futura norma Euro7 - il motore Mild Hybrid Advanced da 130 Cv che debutta nel nuovo C-suv Austral e che la stessa Renault definisce "la migliore alternativa al diesel".

Proposto per la prima volta nella gamma Renault questo propulsore Mild Hybrid combina il nuovo motore a benzina 3 cilindri turbo da 1,2 litri con una batteria agli ioni di litio da 48 Volt e un'unità elettrica che coadiuva il gruppo a combustione interna nelle sue fasi di maggior consumo energetico, cioè in avviamento o in accelerazione garantendo una maggiore potenza e ottenendo al contempo consumi contenuti.

Con questo propulsore da 130 Cv dotato di cambio manuale, il nuovo suv Austral offre un piacere di guida impeccabile, con coppia e potenza già disponibili ai bassi regimi ed elevate prestazioni nel resto della gamma di funzionamento grazie al suo turbocompressore a geometria variabile. Il tutto, va sottolineato, offre prestazioni acustiche e vibrazioni paragonabili a quelle di un motore a 4 cilindri grazie alla presenza di un apposito albero di equilibratura e di altre soluzioni dedicate.

La presenza sotto al cofano dell'unità MHA (Mild Hybrid Advanced) consente al nuovo suv Austral di raggiungere consumi di carburante (media 5,3 l/100 km) ed emissioni di CO2 (123 g/km) di assoluta eccellenza. Un risultato, spiega Renault, che è stato raggiunto grazie a quattro interventi principali. In primo luogo i tecnici della Losanga, assieme ai colleghi dell'Alleanza, hanno lavorato sulla cilindrata e sul rapporto alesaggio/corsa.

Il miglioramento dell'efficienza di combustione è stato poi ottenuto grazie all'introduzione del ciclo di combustione Miller utilizzato nei modelli ibridi più evoluti e in Formula 1. E' stata anche aggiunta una valvola EGR (Exhaust Gas Recirculation) raffreddata a bassa pressione. Ed infine si operato per ottimizzare degli attriti, in particolare quello della pompa dell'acqua elettrica e quelli generali delle parti in movimento con un olio a bassissima viscosità.

Grazie a queste soluzioni l'unità MHA massimizza l'efficienza energetica e offre consumi paragonabili a quelli dei più moderni motori diesel, cioè fino al 20% in meno rispetto ad un equivalente motore termico senza elettrificazione. Grazie a una pressione di iniezione aumentata a 350 bar e a un sistema di trattamento degli inquinanti con maggiore efficienza, questo motore Mild Hybrid Advanced è già pronto per ricevere aggiornamenti per soddisfare le future normative Euro 7.

Oltre a questa unità - che sarà proposta nelle versioni Evolution ed Equilibre del nuovo suv Austral - Renault ha inserito in gamma due motori Mild Hybrid di primo livello, In questo caso la tecnologia è a 12 Volt e migliora il funzionamento Stop & Start e consnete, se è presente il cambi X-Tronic, l'attivazione del Sailing Stop (funzione di veleggio con ruota libera automatica. In particolare il Mild Hybrid 12 Volt viene utilizzato per garantire la rigenerazione dell'energia durante le fasi di frenata e per spegnere il motore a combustione interna, nelle versioni di Austral con cambio automatico, durante le fasi di decelerazione. Con questo Mild Hybrid 12V da 160 Cv, New Austral eroga una coppia massima di 270 Nm disponibile da 1.800 a 3.500 giri e offre consumi nel ciclo combinato di 6,2 l/100 km, con emissioni di CO2 a partire da 136 g/km.

Al top della gamma Austral propone il nuovo motore E-Tech Hybrid che utilizza un nuovo benzina 3 cilindri turbo da 1,2 litri con 96 kW e 205 Nm di coppia, associato a un gruppo elettrico più potente (50 kW e 205 Nm) e una batteria agli ioni di litio di maggiore capacità (1,7 kWh a 400 Volt). Proposto con due livelli di potenza - 160 e 200 Cv - il propulsore E-Tech Hybrid è caratterizzato da una elevata capacità di autocarica della batteria agli ioni di litio, quanto basta per ottenere fino all'80% del tempo di guida in città in modalità completamente elettrica, ed un risparmio sui consumi fino al 40% rispetto a un motore a combustione nel ciclo urbano.

Come sulla precedente generazione di motori E-Tech Hybrid, tutti gli avviamenti sono 100% elettrici, con coppia immediatamente disponibile, per offrire un piacere di guida - che unisce silenziosità e reattività - identico a quello dei Bev. Grazie alla gestione intelligente del cambio, il passaggio dal motore elettrico a quello a combustione interna avviene automaticamente e garantisce la migliore reattività e l'ottimizzazione dei consumi. Dotato di questo nuovo motore E-Tech Hybrid, il nuovo Renault Austral offre un consumo che parte da 4,6 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 105 g/km, i migliori livelli tra i suv ibridi sul mercato.