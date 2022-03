Audi Q4 e-tron, con 'upgrade' si ricarica più velocemente

La gamma Q4 e-tron di Audi si evolve, grazie ad una superiore potenza di ricarica e nuove funzioni connesse. I SUV compatti elettrici dei quattro anelli possono ora contare su di una superiore potenza di ricarica, grazie alla quale i clienti delle versioni con batteria da 82 kWh di Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron ricaricano più rapidamente.

Le varianti più performanti della gamma Audi Q4 e-tron riforniscono ora con potenze sino a 135 kW in corrente continua e Il tempo necessario perché il livello di carica passi dal 5% all'80% si riduce a 29 minuti per Audi Q4 40 e-tron e Audi Q4 Sportback 40 e-tron, a 36 minuti per Audi Q4 45 e-tron quattro, Audi Q4 50 e-tron quattro e Audi Q4 Sportback 50 e-tron quattro.

L'upgrade è legato all'adozione di un software ottimizzato per la gestione termica e i sistemi di controllo della batteria.

Confermati, invece, i valori d'autonomia di tutte le vetture e l'accesso agevolato con un'unica card e un unico contratto a oltre 320mila stazioni di ricarica pubbliche in 26 Paesi (oltre 19mila in Italia) grazie al servizio Audi e-tron Charging Service.

Altra integrazione è quella che riguarda l'assistente virtuale Alexa di Amazon, che attraverso l'Audi connect consente di gestire vocalmente molteplici funzionalità e i medesimi servizi disponibili da casa o attraverso i dispositivi abilitati. È possibile, ad esempio, pianificare la spesa settimanale e aggiornare la lista degli impegni, oppure controllare i dispositivi domestici 'intelligenti' e le funzioni smart home direttamente dal veicolo.

Sul fronte del design, protagonista è il nuovo pacchetto look nero plus, pensato per accentuare ulteriormente lo stile dinamico di Audi Q4 e-tron. Alle finiture nere nella zona del single frame si accompagnano gli anelli Audi e la cornice della calandra anch'essi in nero, oltre alle scritte modello e motorizzazione total black. Completano il pacchetto gli inserti in nero per i paraurti e le cornici dei finestrini.