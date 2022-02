Peugeot: consegne in relax con Diesel e cambio automatico

Si prospettano risparmio di utilizzo e massimo relax alla guida anche per chi passa ore al volante di Peugeot Rifter Mix e Partner per fare delle consegne. La Filiale della Casa del Leone ha annunciato per i suoi due modelli da 'lavoro' (omologati autocarro) l'inizio della commercializzazione delle versioni con il brillante ma parsimonioso propulsore Diesel BlueHDi 130 abbinato al cambio EAT8 a 8 rapporti.

Per il Rifter Mix la nuova versione è offerta nel ricco allestimento Allure (23.418 euro+Iva). Un ampliamento della gamma che permette di ampliare il portafoglio del commerciale transalpino derivato dal veicolo autovettura sino a quattro proposte. Il Partner BlueHDI 130 EAT8, invece, entra in listino negli allestimenti con portata da 1 tonnellata Premium con lunghezza standard di 4,45 metri (21.850 euro+Iva) e Long di 4,75 metri (22.650 euro+Iva), per un totale modello che sale a 21 combinazioni, inclusa una con alimentazione elettrica.

Nell'annunciare l'ampliamento della gamma dei suoi due modelli, Peugeot Italia sottolinea: "Rifter Mix e Partner sono due veicoli accomunati dalla vocazione nel supportare quotidianamente chi per uso professionale ha specifiche esigenze di mobilità e trasporto. Il primo, diretta derivazione della versione autovettura ma con omologazione autocarro, il secondo con origini da puro veicolo commerciale adibito al trasporto merci. Apprezzatissimo su tanti modelli della Casa del Leone, il cambio automatico a 8 rapporti rappresenta il compagno ideale per il lavoro di ogni giorno, rendendo ancor più piacevole e confortevole l'utilizzo di veicoli come Rifter Mix e Partner, entrambi capaci di offrire grande versatilità di impiego per l'uso professionale". (ANSA).