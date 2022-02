Renault Austral, nuovi dettagli sul design dell'abitacolo

Proseguono le tappe del reveal del nuovo Renault Austral e Renault ha svelato nelle scorse ore qualche dettaglio dell'abitacolo. Design, scelta dei materiali, eccellenza di lavorazione sembrano i valori ai quali Renault si sia ispirata per consentire ai futuri occupanti di Austral di sedersi in un ambiente moderno e raffinato. Per i team di design e ingegneria Renault era infatti importante che la qualità saltasse immediatamente all'occhio.Tutte le aree di contatto sono state lavorate per renderle piacevoli al tatto. I materiali, poi, sono stati scelti con cura per sottolineare un allestimento che deve risultare ben visibile e raffinato.

"Per il nuovo Renault Austral - ha commentato Francois Farion, Responsabile Design Colori e Materiali della Marca Renault - abbiamo selezionato attentamente i materiali e abbiamo curato in modo particolare la realizzazione, come per la finitura in vero legno a pori aperti". La parte superiore della plancia, sprovvista di palpebra, presenta un rivestimento a guaina opaco e schiumoso soft-touch. La striscia luminosa prosegue poi fino ai pannelli delle porte. Gli interni sono arricchiti da materiali raffinati, come il vero legno trattato con il metodo giapponese 'Maki-e', che consiste nell'applicare, con un panno, diversi strati di pigmenti metallici sul legno per sottolinearne le venature.

I pannelli delle porte anteriori e posteriori presentano la parte superiore schiumata. Hanno le stesse modanature e finiture per un tocco di maggior raffinatezza, indipendentemente dal posto degli occupanti. Il rivestimento dei sedili, che sfuma dal nero al grigio chiaro nella versione Techno, associato al cuoio rigenerato (rivestimento sintetico a grana fine), conferisce anche l'eleganza ricercata in questo caso dai designer.

La consolle centrale comprende un bracciolo rifinito con cromatura satinata e rivestimento a grana fine, il cui design è ispirato ai mondi dell'aeronautica e dell'orologeria e fa riferimento al concetto di precisione. Facendolo scorrere, produce un suono simile a quello della serratura di una cassaforte.