Alfa Romeo Tonale, elettrificazione per esaltare sportività

Con l'arrivo di Tonale Alfa Romeo fa il naturale ingresso nell’elettrificazione ma, fedele alla propria attitudine alle prestazioni e al piacere di guida, proietta i vantaggi dello schema ibrido e ibrido plug-in in funzione della dinamicità, della tradizione del Marchio e del suo Dna, con la missione di reinventare la sportività nel 21mo secolo.

Tonale porta nel segmento C-suv le prerogative del motore Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 Cv, in esclusiva per Alfa Romeo. E' un propulsore 1.5 benzina con turbo a geometria variabile abbinato alla trasmissione automatica a doppia frizione sette marce Alfa Romeo TCT con motore elettrico P2 48 Volt da 15 kW e 55 Nm è capace di trasmettere moto alle ruote anche quando il propulsore a combustione interna è spento.

Alfa Romeo sceglie questa soluzione tecnica per offrire un’autentica esperienza elettrificata. La trasmissione consente infatti di partire e muoversi in modalità elettrica alle basse velocità, nelle manovre di parcheggio e in fase di veleggiamento. Al lancio è disponibile questo motore sarà disponibile anche nella versione Hybrid da 130 Cv sempre accoppiata con l’ Alfa Romeo TCT a sette rapporti con motore elettrico P2 48 Volt.

Il vertice delle prestazioni nella gamma Tonale è garantito dall’esclusivo Plug-in Hybrid Q4 da 275 Cv, che registra un’accelerazione 0-100 km/h in soli 6,2 secondi e un’autonomia, in puro elettrico, prevista fino 80 km nel ciclo cittadino (oltre 60 km nel ciclo combinato), best in class nel segmento. La trazione Q4, standard per la motorizzazione Plug in Hybrid, garantisce un livello di sicurezza e un piacere di guida senza pari.

Completa la gamma di motorizzazioni del nuovo suv Alfa Romeo un inedito diesel 1,6 litri da 130 Cv e 320 Nm di coppia, in abbinamento al cambio automatico doppia frizione a 6 marce Alfa Romeo TCT e alla trazione anteriore.

Grazie a soluzioni tecniche dedicate Tonale si pone come riferimento nel segmento in termini di dinamica di guida. Il comportamento dinamico impeccabile, da vettura sportiva, è garantito dalla migliore distribuzione dei pesi e dallo sterzo più diretto del segmento (13,6). E' inoltre l’unico modello della categoria equipaggiato con l’Integrated Brake System (IBS) e a proporre le palette fisse in alluminio per l'azionamento del cambio dal volante.

Le migliori performance di frenata sono assicurate in Tonale dall’adozione delle pinze fisse by Brembo a 4 pistoncini e dischi anteriori autoventilati e dischi pieni al posteriore. Per Tonale si è scelto lo schema a sospensioni McPherson, completamente indipendente, con ammortizzatori FSD (Frequency Selective Damping).

Per esaltarne ulteriormente le eccezionali doti di tenuta di strada, anche su terreni a scarsa aderenza, la nuova Tonale offre due soluzioni di motricità: trazione integrale Q4 per la versione Plug-in Hybrid Q4 e trazione anteriore per le versioni Hybrid e Diesel, queste ultime dotate anche di differenziale autobloccante elettronico Alfa Romeo. Completano l’offerta le sospensioni attive Dual Stage Valve con smorzamento a controllo elettronico.

Dagli esordi su Giulietta, Mito e 4C, passando per lo sviluppo con Giulia e Stelvio, il selettore di guida Alfa D.N.A arriva su Tonale nella sua massima evoluzione che comprende specifiche caratteristiche legate alla elettrificazione.

È il caso della calibrazione del pedale acceleratore, garantisce una frenata più efficace e una risposta del volante più diretta. La modalità Natural continua a mantenere la migliore ottimizzazione delle performance e la gestione del compromesso di utilizzo tra motore elettrico e motore termico è automatica.

In questo modo, nell’utilizzo quotidiano, il risparmio energetico e i consumi non vanno a discapito delle prestazioni. La modalità Advance Efficiency è calibrata per ottenere la massima efficienza energetica nelle versione Hybrid mentre nella configurazione Phev la modalità AE consente al modello di procedere in full electric.