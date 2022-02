Sette posti ed emissioni zero per il nuovo Peugeot e-Rifter

Ideale per il servizio trasporto di hotel situati in aree a traffico limitato, adatto a soddisfare le esigenze di famiglie numerose animate da spirito 'green', il nuovo Peugeot e-Rifter offre sette posti e mobilità a zero emissioni. Derivato dal popolare tuttospazio del Leone, il Rifter, questo mezzo elettrico francese percorre sino a 280 km con un pieno di elettroni e a richiesta può essere dotato di sistema Advanced Grip Control che assicura un'elevata mobilità e sicurezza anche su neve e fondi a scarsa aderenza.



Equipaggiato con un propulsore da 136 Cv, in grado di erogare 260 Nm di coppia massima, l'e-Rifter raggiunge una velocità massima di 130 km/h (autolimitata elettricamente) e può accelerare da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi. Il suo pacco batterie è posizionato nella parte bassa del pianale, per assicurare un baricentro basso al veicolo, a tutto vantaggio della stabilità nei percorsi ricchi di curve. Gli accumulatori, chiariscono dalla Filiale del Leone "dispongono di regolazione termica mediante circolazione di liquido, per consentire di avere la corretta temperatura di esercizio anche quando lo si carica dalle colonnine 'fast' in corrente continua da 100 kW. In questo caso, l'80% della carica è possibile in appena 30 minuti, oppure, in 7h 30min collegandola ad una WallBox di casa con potenza di 7,4 kW".

Il selettore 'Drive Mode' dell'e-Rifter permette di scegliere fra tre diversi programmi di gestione delle batterie. Con 'Eco' si contengono al massimo i consumi, tramite un'erogazione più fluida e dolce di potenza e coppia. Queste vengono tagliate rispettivamente a 82 Cv (60 kW) e 180 Nm. Impostando su 'Normal' si guadagna in brio grazie all'erogazione di 109 Cv e la coppia massima disponibile sale a 220 Nm. Optando per 'Sport', invece, si ottiene la massima brillantezza disponibile e la reattività di risposta del motore alle indicazioni dell'acceleratore è ai massimi livelli.

"L'e-Rifter - sottolineano da Peugeot Italia - rappresenta un mezzo ideale per vivere i viaggi in compagnia di amici o della famiglia apprezzando la grande ariosità interna e assaporando una vocazione outdoor tipica degli sport utility, grazie alla maggiore altezza da terra, agli archi passaruota pronunciati, alle protezioni laterali e i paraurti con specifici inserti protettivi. La trasmissione mono-rapporto di cui è dotato si coniuga alla perfezione con la gratificante coppia istantanea che permette di scattare al semaforo con notevole reattività, ma gratifica anche i passeggeri con la guida fluida ed esente da cambi marcia".