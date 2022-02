Jaguar I-Pace 2022: nuove finiture e maggiore connettività

Una nuova caratterizzazione estetica oltre ai servizi digitali di Amazon Alexa sono i contenuti principali introdotti nel model year 2022 della Jaguar I-Pace. Sarà il primo veicolo Jaguar ad essere dotato del controllo vocale Amazon Alexa, integrato con le funzionalità del sistema Pivi Pro, compresa la navigazione, la riproduzione multimediale, le telefonate e l'integrazione con gli smart device compatibili. Dopo il lancio sulla I-Pace, tutti i nuovi modelli Jaguar saranno equipaggiati con Alexa. Rimanendo in tema di connettività, la I-Pace 2022 è dotata di smartphone pack con Apple CarPlay e Android Auto wireless disponibili di serie. Il vano di ricarica wireless, disponibile in opzione, è dotato di un amplificatore di segnale che migliora la ricezione della rete e il Wi-Fi. La carrozzeria può essere personalizzata con il Premium Black Pack che prevede una finitura Gloss Black per la griglia, per la cornice della griglia, per i bordi dei finestrini laterali, per le calotte degli specchietti retrovisori e per i badge posteriori.

Inoltre, fanno parte della dotazione anche i cerchi da 22 pollici a doppie razze "Style 5056" sempre con finitura Gloss Black, uno spoiler posteriore e le sospensioni pneumatiche. Per la prima volta, la I-Pace sarà disponibile anche nella colorazione Ostuni White.

Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia dichiara: "Jaguar I-Pace, oggi con Alexa, è ancora più coinvolgente e connessa. L'esuberante premium suv 100% elettrico, è il fiore all'occhiello della nostra strategia globale di elettrificazione e dello straordinario percorso evolutivo di Jaguar; un brand sempre proiettato al futuro, protagonista di scelte innovative, con il coraggio di rompere gli schemi." Prosegue Marco Santucci: "Jaguar I-Pace è, al tempo stesso, la migliore interpretazione del DNA del brand incentrato sul concetto di "pace" e "grace" che lo rende inimitabile." Il prezzo di Jaguar I-Pace parte da 83.690 euro.