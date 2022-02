Bmw X2, Gold Play Edition per un nuovo look dinamico

Una nuova versione speciale per Bmw X2 che si 'veste' di GoldPlay Edition. Arriva infatti per la compatta sports activity coupé della casa dell'Elica una nuova edizione pensata per combinare un look dinamico, tra nuovi dettagli esterni ed interni, progettati per il massimo piacere di guidare. L'edizione speciale sarà disponibile a partire dal mese di marzo per X2 xDrive25e ibrida plug-in, per la sportiva BMW X2 M35i e per tutte le altre varianti di motore.



La GoldPlay Edition è stata pensata da Bmw per abbinare gli esclusivi esterni e interni con le caratteristiche di design e di equipaggiamento delle versioni X2 con specifiche M Sport. Le sospensioni M Sport ribassate di 10 millimetri e lo sterzo M Sport ottimizzano il potenziale dinamico della compatta SAC.

Inoltre, una grande presa d'aria inferiore a tre sezioni nella grembialatura anteriore, i pannelli paraurti anteriori e posteriori con inserti in Dark Shadow, il rivestimento dei passaruota e i bordi inferiori delle portiere nel colore della carrozzeria, il rivestimento M High-gloss Shadow Line e il pacchetto M Aerodynamics conferiscono alla vettura un aspetto 'atletico'.

Nell'edizione speciale, i contorni e le finiture dei finestrini laterali, il rivestimento del montante B e le cornici degli abbellimenti sul montante C, i pannelli di copertura e le cornici degli specchietti (incluso il deflettore) sono rifiniti in High-gloss Black, così come i terminali del tubo di scarico e il bordo del logo BMW sul cofano del bagagliaio. La parte anteriore del veicolo è caratterizzata dalla griglia a doppio rene M Mesh in High-gloss Black, la cui struttura a rete trae ispirazione dalle auto da corsa. Questa edizione speciale della X2 è contraddistinta dall'uso della tonalità di colore Galvanic Gold per il bordo della griglia a doppio rene e le calotte dei retrovisori esterni.

Inserti in Galvanic Gold decorano anche i cerchi aerodinamici M da 19 pollici dell'edizione speciale. I cerchi aerodinamici M da 20 pollici sono disponibili come optional e sono anch'essi provvisti di inserti in Galvanic Gold. La verniciatura San Remo Green metallic è riservata esclusivamente alla GoldPlay Edition ed è la prima volta che questa tonalità di colore è disponibile per la BMW X2. I clienti possono ordinare le vetture anche in Alpine White non metallizzato, M Misano Blue metallizzato, Sapphire Black metallizzato, Skyscraper Grey metallizzato, BMW Individual Storm Bay metallizzato, Frozen Black metallizzato e Frozen Pure Grey metallizzato.