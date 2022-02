Audi Q9, inedito suv motore benzina diventa nuova ammiraglia

Negli ultimi anni l'evoluzione del mercato, che dal punto di vista delle richieste dei clienti non è andato solo in direzione dell'elettrico, e soprattutto il boom di due segmenti - quello dei suv e quello del lusso - hanno spinto diverse aziende a rivedere i loro piani, adeguando l'offerta futura. È il caso di Audi che lavorando ad un modello da inserire sopra alla A8, probabilmente immaginando di competere con la regina di quel mercato, la Mercedes Classe S, aveva avviato lo sviluppo della A9. Questa ipotesi è però stata accantonata e il numero 9 (registrato dalla Casa di Ingolstadt in tutte le combinazioni alfanumeriche) ha fatto spuntare dal cappello a cilindro di Audi il nuovo Q9. Si tratta evidentemente di un supersuv da posizionare invece nel mondo di Bmw X7 e Mercedes GLS, sfruttando anche l'esperienza di Bentley che da pochi mesi fa parte proprio del Gruppo Audi.

Come anticipa il magazine tedesco Auto Zeitung, che pubblica alcune foto di prototipi incontrati in collaudo (tra cui quelle di CarPix) il nuovo modello 'top' della gamma dei Quattro Anelli dovrebbe avere - proprio come Bentayga - un look squadrato e abbastanza tradizionale, abbastanza vicino in alcuni elementi a quello del maxi-suv Teramont venduto da Volkswagen in Cina.

Caratterizzato da dimensioni importanti (si parla di una lunghezza oltre i 5,3 metri cioè 2 cm oltre Bentayga) per offrire sia la variante con tre file di sedili che quella con doppie poltrone posteriori 'first class' da destinare alla guida con autista. Contrariamente alle ipotesi iniziali, l'Audi Q9 non dovrebbe utilizzare la piattaforma DPI sviluppata da Porsche, in quanto puramente elettrica.

Sotto al cofano ci sarà invece un classico motore termico, naturalmente elettrificato, in questo caso attingendo oltre che dalla divisione R&D di Bentley anche dalle esperienze di Porsche. In particolare Q9 dovrebbe sfruttare le stesse unità di Cayenne E-Hybrid (un V6) e Turbo S E-Hybrid (un V8) per offrire opzioni con una potenza del sistema fino a 680 Cv.

Incerta la data di debutto sul mercato, così come il posizionamento dei prezzi. Ma sembra scontato, sempre secondo Auto Zitung, che le vendite saranno riservate ad Asia, Arabia Saudita e Stati Uniti.