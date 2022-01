Jeep Grand Cherokee 4xe plug-in, debutto nel mercato Usa

Il marchio Jeep ha annunciato negli Stati Uniti i prezzi per la nuovissima gamma 2022 Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in, capace di percorrere fino a 40 km in modalità 100% elettrica. Senza tenere conto di eventuali incentivi governativi la Jeep Grand Cherokee 4xe parte da un listino di 57.700 dollari, cioè il corrispettivo di 51.534 euro.

"Il nuovissimo Phev Grand Cherokee 4xe, insieme alla prima versione L con tre file di sedili e al Grand Cherokee a due file - ha commentato Jim Morrison, vicepresidente e responsabile del brand Jeep per il Nord America - rappresentano la migliore gamma Grand Cherokee di sempre. Ora con la tecnologia 4xe elettrificata, la Grand Cherokee rafforza ulteriormente la visione del marchio Jeep, cioè di libertà a emissioni zero".

La tecnologia 4xe Phev, ricorda l'azienda, migliora il divertimento, la libertà, l'avventura e la leadership nella guida 4x4 per cui il marchio Jeep è noto, fornendo prestazioni, risparmio di carburante e rispetto dell'ambiente senza precedenti.

Il sistema di propulsione 4xe della Grand Cherokee combina due unità elettriche, un pacco batteria da 400 Volt, un motore benzina 4 cilindri turbo da 2,0 litri e una trasmissione automatica a otto velocità TorqueFlite per una potenza complessiva di 375 Cv e 637 Nm di coppia.

Caratterizzato da una grande efficienza il motore 4 cilindri turbo da 2,0 litri fa parte della famiglia Global Medium Engine di Stellantis ed è alimentato con iniezione diretta e con un turbocompressore Twin Scroll a bassa inerzia. Jeep Grand Cherokee 4xe viene fornito di serie con il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain - leader della categoria - che offre 5 modalità di guida (Auto, Sport, Rock, Snow, Mud/Sand) per fornire prestazioni ottimizzate e calibrate per ogni situazione e terreno.

Gli interni del modello 4xe sono dotati di sedili in pelle Capri e di numerose caratteristiche premium, tra cui il display interattivo per il passeggero anteriore da 10,25 pollici, la navigazione Uconnect 5 con touchscreen da 10,1 pollici, il tetto apribile panoramico a doppio vetro, il sedile del conducente elettrico a 8 vie con memoria, il volante riscaldato, i sedili riscaldati nella prima e nella seconda fila, l'impianto audio Alpine a nove altoparlanti da 506 Watt e l'illuminazione interna 'ambiente' con stessa tonalità per il quadro strumenti e le porte anteriori e posteriori.