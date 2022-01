Citroën C5 Aircross: stile più aggressivo con il restyling

Dopo oltre 260.000 veicoli venduti dal lancio nel 2018, è tempo di restyling per la Citroën C5 Aircross. Stile più aggressivo ed upgrade tecnologico sono le carte giocate dalla C5 Aircross per rimanere, ancora a lungo, protagonista nel competitivo segmento dei Suv di fascia media.

L'evoluzione del design si concentra soprattutto nel frontale, ora sviluppato più in verticale per uno stile più deciso e dinamico. Il muso è influenzato anche dalla nuova firma luminosa, attraversata dalle luci diurne a Led che si ricongiungono alle bande cromate estese in orizzontale fino al logo del Double Chevron. Al centro, la presa d'aria principale ora è più estesa e richiama lo stile di C4 e C5X, mentre anche sul retro troviamo una nuova firma luminosa tridimensionale a LED.

L'interno è stato rivoluzionato con il nuovo display sospeso da 10" affiancato dal display da 12,3" del quadro strumenti digitale, ampiamente personalizzabile. La comodità di guidatore e passeggeri è affidata ai sedili Citroën Advanced Comfort di nuova generazione, anch'essi già presenti su C4 e C5 X. Sono composti da una schiuma ad alta densità nella parte strutturale interna del sedile, rivestito in tessuto con cuciture a contrasto nelle versioni più accessibili.

Nelle top di gamma troviamo pelle traforata, con l'opzione dell'Alcantara. Sul retro, C5 Aircross è l'unica nel segmento ad offre ai passeggeri tre sedili individuali, scorrevoli per sfruttare al massimo il bagagliaio, la cui capacità oscilla dai 580 ai 720 litri. Nella versione plug-in la capienza minima scende a 460 litri.

L'unità ibrida da 225 Cv e 55 Km di percorrenza in elettrico ottiene la scontata conferma nella gamma dei motori, al fianco dei termici 1.2 tre cilindri benzina da 130 CV, e quattro cilindri Diesel 1.5 sempre da 130 CV. Infine, sul fronte sicurezza sono stati introdotti sistemi di guida assistita di livello 2, su un totale di 20 tecnologie tra le quali c'è l'Highway Driver Assist.