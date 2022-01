Anomalya, supercar 'made in Toscana' al Festival di Sanremo

Si chiama Anomalya la supercar 'made in Toscana' che farà il suo debutto al Festival di Sanremo. Frutto dell'esperienza maturata da Sly Garage e nata per la precisione a Capannori, in provincia di Lucca, Anomalya verrà presentata in grande stile al Grand Hotel Des Anglais di Sanremo, proprio in occasione dell'ormai vicina settimana del Festival della Canzone Italiana.



Anomalya è una supercar 100% italiana che nasce da un'idea trentennale di Sly Soldano e che ha cominciato a prendere forma quattro anni fa nella Sly Garage Factory, realtà di Capannori, vicino Lucca, dove si lavora quotidianamente su vetture di alto calibro e con marchi che rispondono a nomi come Ferrari, Porsche e Bentley. In un contesto di supercar sempre più 'elettroniche', Anomalya, come suggerisce anche il nome, nasce per riscoprire l'essenza di una vera sportiva, costruita su misura e con l'obiettivo del divertimento alla guida.

Per cercare di riproporre su un'auto moderna il piacere di guida delle supercar degli anni Novanta, ci sono voluti tre anni e mezzo di lavoro nell'officina di Sly Garage e tutto ciò che la tecnologia moderna permette in fatto di stabilità, handling e piacere di guida. Il peso della vettura è di 1080 chili e la su velocità massima è di 270 km/h. L'accellerazione 0-100 km/h, poi, viene coperta in 4.4 secondi. L'appuntamento, per scoprire dal vivo la supercar toscana, è al Grand Hotel Des Anglais di Sanremo durante la settimana del Festival.