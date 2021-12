Audi A8, prestazioni e comfort da 'lounge' per l'ammiraglia

Parte la prevendita della quarta generazione di Audi A8, aggiornata al nuovo restyling.

L'ammiraglia della casa dei quattro anelli, massima espressione delle prestazioni abbinate al lusso secondo Audi, grazie all'abbinamento dei proiettori a LED Digital Matrix e dei gruppi ottici posteriori OLED, può ora contare anche sullo stato dell'arte dell'illuminotecnica della casa tedesca. Al vertice della gamma ci sono le versioni S8, ovvero i modelli che abbiano l'esclusività dei modelli Audi S, la raffinatezza tipica di Audi A8 e le prestazioni di una vera sportiva.



Linee più sportive rispetto al precedente modello, comfort ai massimi livelli e doti dinamiche in linea con berline ben più compatte, sono gli ingredienti principali della nuova 'ricetta Audi A8', già ammiraglia del marchio, che conferma anche il proprio ruolo di manifesto tecnologico dei quattro anelli. Il restyling comporta cambiamenti evidenti come l'ampliamento del single frame, dal profilo accentuato, e inediti inserti tridimensionali cromati per la griglia frontale. Le prese d'aria laterali, ridisegnate, hanno un andamento più verticale rispetto al passato. Profondamente rivisto anche il disegno dei proiettori, resi più dinamici dalla sezione inferiore estesa verso il paraurti.

Come da tradizione per la famiglia di modelli Audi S, Audi S8 può contare su due terminali di scarico sdoppiati e le calotte dei retrovisori laterali in alluminio e, a richiesta, in carbonio, nel colore carrozzeria o in nero. Sono di serie i proiettori a LED Audi Matrix HD con indicatori di direzione dinamici. Confermate, invece, le dimensioni della vettura, la gestione dei comandi MMI touch response, la scocca multimateriale Audi Space Frame, così come l'accoglienza dell'abitacolo, paragonabile a una lounge, soprattutto per i passeggeri posteriori, con molteplici possibilità di personalizzazione interne. Ai passeggeri posteriori sono anche dedicati due inediti tablet da 10,1 pollici con risoluzione Full HD, vincolati agli schienali dei sedili anteriori.

Al lancio, nuova Audi A8 è proposta nelle varianti 3.0 (50) TDI ed S8. Successivamente, debutterà anche la versione ibrida plug-in TFSI e. Audi A8 e Audi A8 L 3.0 (50) TDI quattro tiptronic si avvalgono, nel dettaglio, della motorizzazione V6 3.0 TDI con tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 48 Volt, in grado di erogare 286 CV e 600 Nm di coppia. Le ammiraglie dei quattro anelli scattano da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi raggiungendo la velocità massima, limitata elettronicamente, di 250 km/h. La versione high performance Audi S8 può contare sul possente V8 biturbo 4.0 TFSI da 571 CV e 800 Nm. Nelle concessionarie italiane, la nuova A8 arriverà nel corso del mese di marzo 2022 con prezzi da 100800 euro.