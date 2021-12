Renault Megane Electric: i prezzi della berlina del futuro

Nella cornice del Foro Italico, alla presenza del campione olimpico Massimiliano Rosolino, dell'AD di Renault Italia Raffaele Fusilli, e dell'AD di Sport & Salute Vito Cozzoli, sono stati svelati i prezzi della berlina ad emissioni zero Megane E-Tech 100% Electric. La berlina a zero emissioni della losanga è ordinabile da oggi in Italia.

Concepita per fornire una risposta adatta alle esigenze diversificate della clientela, la Megane E-Tech viene proposta in versioni differenti in termini di performance, dotazioni e prezzi.

In Italia il listino parte da 37.100 euro, per la versione Equilibre con batteria da 40 kWh. Viene spinta da un motore elettrico da 130 CV ed è dotata di serie di un sistema di ricarica AC (corrente alternata) fino a 22 kW e DC (corrente continua) fino a 85 kW .Per le versioni con batteria da 60 kWh, motore elettrico da 220 cv, e ricarica di serie in AC fino a 22 kW e DC fino a 130 kW i prezzi partono da 41.700 euro.

Al centro della gamma c'è la versione Techno, con prezzo da 44.700 euro, disponibile con finanziamento Valore Futuro Renault a partire da 289€ al mese. Per incentivare la svolta green, Renault offre un'esperienza di mobilità elettrica che va oltre il veicolo stesso. Nei lunghi viaggi, ad esempio, i clienti di Nuova Megane E-Tech Electric potranno avvalersi di Mobilize Charge Pass. Questa soluzione permette di accedere a oltre 260.000 punti di ricarica pubblici in 25 Paesi, localizzandoli ed effettuando il pagamento della ricarica con facilità.

In omaggio ai tempi che cambiano, Megane E-Tech Electric offre il massimo della connettività. L'update del Firmware over the air (FOTA), gratuito per i primi cinque anni, consente infatti al sistema multimediale openR link di restare sempre aggiornato. La Megane elettrica beneficia inoltre di una garanzia di 2 anni per il veicolo (con assistenza 24/24, 7/7) e di 8 anni (o 160.000 km) per la batteria, inclusi i servizi di assistenza se si dovesse rimanere a secco d'energia. Come accennato, gli ordini sono aperti in Italia da oggi solo per le versioni con batteria EV60.