Mini Cooper SE 2023, radicale strappo con look tradizionale

A 22 anni dal debutto della prima Mini dell'epoca Bmw, la Cooper S potrebbe cambiare radicalmente e segnare una tappa decisiva nella trasformazione da modello con motori tradizionali benzina e diesel a una gamma totalmente elettrica. Lo anticipano le immagini pubblicate dal magazine specializzato Electrek e scattate di nascosto in una struttura in Cina, dove accanto ad una serie di muretti adeguatamente mascherati con gli adesivi optical, è stata sorpresa una Mini Cooper SE praticamente definitiva.

Grazie a questa 'fuga' di immagini si scoprono molte movità, che però non saranno su strada prima del 2023, tra cui il maggiore cambiamento esterno rappresentato dalla fanaleria posteriori, completamente diversa (e un po' banalizzata) rispetto a classico stile Mini.

I due fanali sono collegati da una striscia nera orizzontale che attraversa tutta la coda e serve da supporto alla scritta identificativa. Mentre frontalmente la Mini Cooper SE del 2023 conserva una fisionomia abbastanza classica, la rivoluzione totale è all'interno.

I designer con hanno abbandonato il tradizionale display centrale circolare - che ha iniziato come analogico ed è diventato digitale nel tempo - ma lo hanno riproposto come schermo fluttuante sottile, collocato al centro di un cruscotto piatto e spoglio, e con pochissimi comandi fisici.

Mini entra dunque nel futuro, indirizzata come sarà a clienti giovani e 'connessi' che probabilmente non conoscono nulla della storia e delle grandi invenzioni di questa icona su 4 ruote.